Juanca, la nota positiva de la vuelta al trabajo del Xerez CD

La primera plantilla del Xerez CD ha regresado este miércoles a los entrenamientos en el campo de La Granja tras dos días libres después de proclamarse el pasado domingo subcampeón de la Copa RFAF en San Pedro de Alcántara y de alcanzar su objetivo de lograr una plaza en la Copa RFEF que le permitirá seguir soñando con participar en la Copa del Rey.

Juanca se ha convertido en el protagonista de la sesión, ya que se ha ejercitado junto a sus compañeros y ha mejorado de la lesión en los aductores que viene arrastrando desde hace varias semanas y que le impidieron terminar el partido de cuartos de la Copa RFAF en el campo Pedro Garrido contra el Salerm Puente Genil y le dejaron sin la Final a 4 de Marbella.

El centrocampista jerezano tiene muchas opciones de recuperarse para recibir a Los Barrios el domingo (20:00) y sería un alivio importante para Emilio Fajardo, que tenía fuera de combate a tres de sus cuatro mediocentros, Adri Rodríguez, Migue García y el citado Juanca. Adri evoluciona favorablemente, pero tiene complicado llegar a la cita contra los gualdiverdes y el astigitano está descartado.

En los dos partidos que disputó el equipo en Marbella, Álex Colorado realizó un gran esfuerzo y fue titular pese a no haber disputado ni un minuto durante la pretemporada por la operación de menisco a la que fue sometido el pasado mes de junio.

Optimista "Las sensaciones en el entrenamiento han sido buenas, no tengo he sentido molestias y espero llegar al domingo"

Objetivo "La meta vuelve a ser el ascenso, hay buenos equipos, con más potencial que nosotros, pero lo vamos a pelear"

Juanca se muestra bastante optimista con su evolución y se apunta a jugar el domingo. "Llevo ya varios días trabajando con los recuperadores, descansé el fin de semana y hoy -ayer para el lector- ya me he metido en la dinámica de grupo. He podido realizar más de la mitad del entrenamiento con mis compañeros y las sensaciones han sido bastante buenas. De todos modos, tenemos que ser cautos y hay que esperar para ver si la evolución sigue siendo igual de positiva. No he sentido ningún tipo de molestia y es importante".

Le hubiese encantado estar en la Final a 4, pero "me tocó vivirlo y sufrirlo desde casa. El equipo estuvo bastante bien en los dos partidos. Le ganamos al Ciudad de Lucena, que la pasada temporada nos creó problemas y perdimos con el Torremolinos, pero dimos la cara. Todos los compañeros tuvieron minutos. El equipo sabe competir y todos sabemos a qué jugamos y lo que hay que hacer en cada momento".

Además, subraya: "Desde el primer día, el míster nos ha inculcado sus conceptos, los llevamos trabajando desde que comenzó la pretemporada y, poco a poco, eso se está viendo reflejado sobre el terreno de juego. Hay calidad en la plantilla y eso se nota en el terreno de juego".

Esta temporada, la competencia es alta y, bajo el punto de vista del xerecista, "se nota en cada entrenamiento y en cada partido. Nadie puede bajar los brazos. Eso quiere decir que tienes que exigirte mucho a ti mismo y todos estamos enchufados. El entrenador es exigente".

Juanca considera que la plantilla de esta temporada es "diferente a la del año pasado, pero vuelve a haber un gran vestuario. Llevamos poco tiempo juntos, pero hay muchos compañeros de los que han llegado nuevos que dicen que nunca han tenido un grupo así. Hay muy buen ambiente y eso hay que mantenerlo durante toda la campaña porque en los malos momentos hace falta que el grupo sea fuerte".

Y con ese gran grupo, no esconde que el objetivo "vuelve a ser el ascenso de categoría. Hay equipos muy fuertes, con más potencial que nosotros en todos los aspectos, pero luego eso hay que demostrarlo en el terreno de juego. Lo vamos a pelear. La pasada temporada nos llevamos un palo, pero eso ya es pasado".

De la afición no duda y espera "una gran entrada el domingo, durante la pretemporada ya nos ha demostrado que está con nosotros. El que es xerecista lo es siempre, gane o pierda o su equipo. Siempre está ahí apoyando y sacándose el carnet".