Juanjo causa baja definitiva en el Xerez CD al no poder entrenar con el Deportivo por las mañanas por su trabajo. El centrocampista jerezano ha llegado a un acuerdo con el club tras hablar con el entrenador, Juan Carlos Gómez, y el director deportivo, Vicente Vargas, y emprende el camino de vuelta al Guadalcacín, que entrena por las tardes y le permitirá compaginar trabajo y entrenamientos.

Juanjo explica que "cuando empecé con el Xerez estaba trabajando pero entrenábamos por la tarde en Picadueñas. Dio la casualidad de que luego me quedé parado en septiembre y pude compaginarlo cuando empezamos a entrenar por la mañana, empecé a entrenar bien y a entrar en el equipo hasta la semana del partido con el Xerez DFC, que empecé a trabajar de nuevo. Obviamente no podía competir al mismo nivel que mis compañeros porque ellos están en el día a día y yo desgraciadamente tenía que entrenar solo por las tardes y con el equipo tan solo los sábados. Ya no podía aguantar más esa situación y hemos tomado esa decisión y hemos llegado a un acuerdo".

Su salida ha sido de mutuo acuerdo al comprender cada parte a la otra: "Yo se lo propuse al club, llevaba así prácticamente un mes y no estaba a gusto, estaba perdiendo la forma que tenía cuando estaba jugando con el equipo. Entonces estaba disfrutando y ahora en los últimos partidos he jugado un minuto, cinco minutos. Hablé con el míster y coincidimos en eso, que lo mejor era lo que hemos hecho. Él quería contar conmigo pero en esta situación es imposible. Ha sido claro y se lo he agradecido".

Y es que a sus 26 años, Juan José García Garrido quiere seguir disfrutando del fútbol, lo que no podía hacer ya en el Xerez CD: "Me queda fútbol por lo menos para disfrutar, que es lo que no ha pasado este último mes, que no estaba disfrutando ya. Llegar de trabajar toda la semana y encima el domingo irme mosqueado para casa... Juan Carlos ha sido claro conmigo y me lo dijo, que si no entrenaba con el equipo no podía contar conmigo porque estaría fallándole a los demás compañeros, y eso lo entiendo y lo veo bien. Es obvio".

Ha jugado 10 de los 12 partidos, seis como titular Juanjo se ganó la confianza de Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, como lo prueban sus números en el Deportivo: ha jugado 10 de los 12 partidos disputados por el XCD; ha sido titular en seis partidos; solo ha dejado de jugar contra la Lebrijana (fue convocado) y contra el Antoniano (no convocado); mientras estuvo entrenando con el equipo solo dejó de ser titular en Ceuta, donde entró en la segunda mitad; cuando empezó a trabajar por la mañana, perdió la titularidad: 32 minutos contra el Xerez DFC, 2 minutos contra el Rota y 1 contra el Pozoblanco.

El futbolista jerezano se reunió con Vicente Vargas ayer miércoles "y llegamos a un acuerdo. No me querían dejar salir por ser un jugador válido de Jerez y que lo estaba haciendo muy bien, porque aunque había dudas sobre mí, cuando he jugado he demostrado que valgo para el equipo. Como yo he sido claro con ellos y ellos conmigo, hemos llegado a un acuerdo".

Y el destino de Juanjo es el Fernández Marchán, de regreso al Guadalcacín, con el que lleva días entrenando (con permiso de Juan Carlos Gómez) y después de haber resuelto las tiranteces que se generaron el pasado verano con su marcha al Xerez CD: "Lo han entendido, me han propuesto un proyecto deportivo interesante de aquí a dos o tres años y la verdad es que para compaginarlo con el trabajo es el equipo más competente que veía, porque ha habido posibilidad de salir fuera de Jerez pero no me quería ir. Qué mejor que en el Guada, que me lo ha dado todo estos tres últimos años en Tercera, y ahora a intentar subirlo, que se lo debo del año pasado".