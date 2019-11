Juanjo, baja definitiva en el Xerez CD

Juanjo ya no es jugador del Xerez CD. El centrocampista ha causado baja en el Deportivo de mutuo acuerdo con la entidad al no poder compatibilizar los entrenamientos con su trabajo, situación que le ha impedido mantenerse en el once inicial azulino, en el que ha sido titular en seis de los doce partidos disputados. El centrocampista jerezano expuso su situación tanto a Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, como a Vicente Vargas, director deportivo, y entre todos acordaron su salida. Juanjo volverá al Guadalcacín, con el que lleva entrenando varios días y con el que hay principio de acuerdo a falta de la firma.

Juanjo, que recaló en el Deportivo el pasado verano procedente del Guadalcacín, se hizo con un puesto de titular en el Xerez CD de Juan Carlos ya en la segunda jornada y salvo en Ceuta, formó siempre en el once titular hasta que encontró trabajo, hace algo más de un mes. Con horario laboral por las mañanas, el futbolista jerezano no pudo compatibilizar su trabajo con los entrenamientos del Deportivo, esta temporada por las mañanas. Juanjo perdió la titularidad, contra el Xerez DFC jugó media hora, fue baja contra el Antoniano y en los dos últimos partidos jugó dos minutos contra el Rota y uno contra el Pozoblanco.

Ante esta situación, Juanjo habló con Juan Carlos y con Vicente Vargas entendiendo unos la postura del futbolista de buscar una salida y el jugador la del entrenador de sacarle del equipo titular si no acudía a los entrenamientos. Ha habido acuerdo y el futbolista recalará en el Guadalcacín, que entrena por las tardes. Juanjo ha hablado con Diego Galiano, técnico del Guada que fue compañero suyo la pasada temporada, y hay acuerdo para enrolarse en el equipo del Fernández Marchán, con el que podría incluso debutar en la visita al Cabecense si le tramitan la ficha a tiempo.