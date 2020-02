Juanma Cámara, meta del Xerez CD, recae de su lesión y será baja en Conil

Juanma Cámara, guardameta del Xerez CD que se lesionó en el partido del domingo ante el Ceuta (2-0), ha recaído de sus problemas de tobillo y se va a perder el encuentro ante el Conil a las 12:30 del domingo en el Pérez Ureba.

La cita ante los amarillos vuelve a ser vital para los xerecistas en su lucha por alejarse de los puestos de descenso. Y más aún si se tiene en cuenta que en la primera vuelta, el Deportivo ya se impuso al Conil por 2-1 en La Granja. Los conileños, de todos modos, en estos momentos tienen ocho puntos más que los azulinos.

Juan Carlos está pendiente de la recuperación del capitán Israel y pierde por sanción a Revuelta, expulsado frente a los caballas por doble amarilla, y a Ezequiel, que cumplirá su segundo partido de castigo.

La plantilla del Xerez CD ha regresado este lunes a los entrenamientos en La Granja con una sesión de recuperación, este martes tendrá el día libre y ya regresará al trabajo el miércoles.

Por otro lado, el Xerez CD considera injusta la expulsión del técnico Juan Carlos Gómez y la va a recurrir para intentar que no sea sancionado y pueda sentarse en el banquillo del Pérez Ureba, aunque saben que es complicado que las alegaciones prosperen, ya que no disponen de imágenes que demuestren que el árbitro no lleva razón en el acta.