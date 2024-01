Lamentable inicio de retransmisión del Ayamonte - Xerez CD por webdirecto

El Xerez CD se ha enfrentado este domingo al Ayamonte en busca del liderato del Grupo X de Tercera RFEF, que finalmente ha logrado tras lograr la primera remontada de la temporada. Bastantes aficionados azulinos se han desplazado hasta la localidad onubense para presenciar el encuentro, pero muchos otros han decidido comprar el partido en la plataforma de webdirecto del Ayamonte... y en buena hora.

La retransmisión, con un coste de 4,95 euros, se llevó a cabo con un móvil y, para colmo, durante el primer cuarto de hora se ha emitido en vertical, por lo que los 'televidentes' han tenido que realizar un verdadero ejercicio de contorsionismo para poder seguir -es un decir- las jugadas. A los cinco minutos, la imagen ha pasado a verde y no ha sido hasta el minuto 10 cuando por fin a alguien se le ha encendido la 'bombilla' para colocar el móvil en horizontal.

El primer tanto del partido, del Ayamonte, no se ha podido ver, la retransmisión sigue dando problemas con cortes continuos y el 'operador de cámara' no realiza ni un zoom, por lo que seguir el juego cuando el balón está en la banda contraria es imposible. A la media hora de partido, una persona ha salido a dar explicaciones, aunque no han sido muy convincentes.

El Ayamonte es el responsable de la retransmisión de su partido a través de la plataforma de retransmisiones deportivas webdirecto, que desde luego debería tener un mayor control de calidad sobre los contenidos que aloja en sus servidores.

Las quejas de los aficionados del Xerez CD que han comprado el partido no se han hecho esperar. Antes estos problemas, el club azulino ha comenzado a emitir el partido a través de su radio. En la segunda mitad sí ha habido comentarista y el partido se ha podido seguir con 'normalidad'.