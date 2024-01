El liderato, a tiro para el Xerez CD

El Xerez CD visita este domingo al Ayamonte en el partido correspondiente a la 14ª jornada de Liga aplazado el pasado 6 de diciembre por la presencia de Armengol con la selección andaluza. Los azulinos suman 31 puntos y están a tres del líder Ciudad de Lucena, al que desbancaría de la primera plaza en caso de lograr la victoria en el Ciudad de Ayamonte (12:00 horas) y a falta de una jornada para acabar la primera vuelta.

En efecto, las cuentas están claras y los de José Carlos Checa dependen de sí mismos para proclamarse dentro de una semana campeones de invierno. Los azulinos van por buen camino, han realizado una primera vuelta notable, son el segundo equipo que más goles hace -hoy pueden colocarse al frente de esta clasificación también- y el menos goleado junto al Xerez DFC (10).

El juego, eso sí, ha sido más práctico que vistoso, pero en esta categoría lo que cuenta es estar arriba y no desaprovechar las oportunidades. Y, si no, que se lo digan a este mismo equipo la pasada temporada, incapaz de meterse en la pelea por el play-off y luchando a final de campaña por no descender.

El Deportivo es, además y de largo, el mejor equipo de la categoría a domicilio. Los azulinos han sumado más puntos fuera (16) que en casa (15) y en Ayamonte buscarán la sexta victoria a domicilio. La última fue con el cierre de 2023 en Sevilla frente al Gerena (1-3) y el objetivo es arrancar 2024 con otros tres puntos que sitúen al equipo en lo más alto para afrontar posteriormente dos partidos seguidos en Chapín, el que cierra la primera vuelta contra el Atlético Espeleño y el que abre la segunda ante el Córdoba B.

El rival

El Ayamonte llega al partido en una comprometida situación, cuarto por abajo con sólo dos puntos por encima del descenso. Los onubenses han disputado siete encuentros en su estadio, con un saldo de dos victorias, tres empates y dos derrotas. El Conil se llevó un punto en la primera jornada de Liga, mientras que el primero de los dos triunfos llegaba en la tercera jornada goleando (3-1) al Pozoblanco, tercer clasificado. Contra el Bollullos, de nuevo empate, y en el siguiente compromiso La Palma se convertía en el primer equipo en ganar en el Ciudad de Ayamonte, además de forma calara (0-3). Luego, empate sin goles con el Ciudad de Lucena y triunfo contra el Espeleño, cayendo nuevamente en la última jornada disputada frente al Cabecense.

Duelo en el Polinario

Este domingo también se disputa el Puente Genil-Utrera, encuentro que arrancará a las doce del mediodía en el Manuel Polnario con la quinta plaza como objetivo para ambas escuadras. Los de Juanmi Puentenueva suman 23 puntos y en caso de triunfo igualarían al Xerez DFC, aunque tendrían que golear para adelantar a los xerecistas. El que sí puede rebasar al equipo que entrena David Sánchez es el Utrera, que afronta el partido aplazado con dos puntos menos.