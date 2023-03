Lobo no estará el sábado en Chapín ante el Xerez CD

El Xerez CD regresa este miércoles a los entrenamientos en La Granja para preparar su importante cita del sábado (18:00) en Chapín ante el Bollullos, un equipo instalado en la mitad alta de la tabla que ya tiene los deberes hechos. Los azulinos, por su parte, tomaron oxígeno con el merecido empate a dos obtenido en el Polideportivo de Lebrija frente al líder Antoniano, pero aún siguen con la soga al cuello y deben sumar de tres para no verse implicados en posibles descensos por arrastre.

Juan Pedro recuperará para este envite al atacante Iván Navarro, que se perdió la cita de la pasada jornada por sanción, y puede tener en Migue García a su mejor arma, aunque aún complicado adivinar aún si el centrocampista astigitano está ya preparado para salir de inicio en un partido vital.

Mientras, el combinado onubense llega también después de lograr un trabajado punto en el Eloy Ávila ante el Córdoba B, segundo clasificado. Los de Mario Rodríguez son novenos con 36 puntos y están a siete de la zona de play-off que ocupa el Ciudad de Lucena y a ocho del Cartaya, que tiene 28 y es el último equipo en descenso directo en estos momentos.

El cuadro condal durante muchas jornadas ha peleado por la parte alta, pero a partir de la jornada 21ª entró en barrena y se dejó en el camino todas sus opciones. Encadenó tres derrotas seguidas ante Cartaya (2-1), Antoniano (1-2) y Ciudad de Lucena (2-0), luego empató en Conil (0-0) y perdió 1-3 en casa frente al Atlético Espeleño (1-3) en una cita en la que acabó con nueve por las expulsiones del portero Álex Maqueda y de Kevin Bautista. En plena mala dinámica, hace dos jornadas sorprendió al Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario y venció por 0-3. Ha sumado 5 puntos de los últimos 21 que ha puesto en juego.

El rival, con altas y dudas

En Chapín, al igual que en el Eloy Ávila, no podrá contar con el ariete ex xerecista Lobo, que se marchó en octubre al cuadro onubense tras obtener la carta de libertad del Deportivo. La condición, 5.000 euros a cambio de tener vía libre para enfrentarse a su excompañeros con otro equipo. De todos modos, el punta no es titular habitual y ha anotado cuatro goles, dos de ellos ante el Puente Genil, otro en Cartaya y el primero se lo hizo al Ceuta B en el Martínez Pirri. El exazulino que sí jugará es Alvi, que se ha asentado como titular en el lateral derecho.

Lobo no estará, pero sí el centrocampista Kevin Bautista, uno de los jugadores más importantes del Bollullos y de la categoría. Fue expulsado ante el Espeleño y le cayeron dos partidos de sanción que ha ya cumplido. Es un pilar tanto en la medular como en posiciones más adelantadas. Del mismo modo, vuelve el lateral izquierdo Parra, que no estuvo ante el Córdoba B al tener un encuentro de castigo.

Por contra, es duda el atacante Álex Rubio, que no pudo terminar el partido ante los de Diego Caro por problemas musculares. Abandonó el campo superada la hora de partido y dejó su puesto precisamente a Lobo.

El Bollullos, aunque su campo es pequeño y en él suele practicar un juego más directo, se adapta bien a escenarios más amplios porque cuenta con jugadores de calidad a los que les gusta tener el balón, se asocian bien y rápido y superan la presión de los rivales si no la hacen bien y comenten fallos.