Máxima expectación en Bollullos ante la llegada del líder Xerez CD

El Xerez CD se mide este domingo (16:15) en el Eloy Ávila Cano al Bollullos CF en una de las citas más atractivas de la jornada. Cara a cara, el líder (23 puntos) y el cuarto clasificado (16), que hasta la pasada jornada permanecía invicto. El filial del Córdoba truncó su racha (2-0). La entidad condal, ante la expectación que ha levantado la visita del Deportivo, ha declarado el encuentro medio día del club, por lo que sus socios tienen que pagar cinco euros, y les anima a acudir a animar a sus jugadores.

El choque se iba a disputar en un principio el sábado por la tarde en el Municipal de La Palma, pero finalmente se jugará en Bollullos sobre un terreno de juego que va a ser sometido a reformas por su mal estado. Los onubenses han preferido esperar y recibir al Xerez CD en su campo.

El Bollullos CF ha enviado una remesa de entradas importante a Jerez a diez euros y pretende que su equipo también se sienta respaldado para sacar adelante una cita importante. Mientras, el Deportivo también busca el apoyo de sus incondicionales y ha puesto a la venta plazas de autobús a 15 euros.

El cuadro de Mario Rodríguez, que ya la pasada campaña coqueteó durante un tramo de la competición con los puestos altos de la tabla pero luego se hundió, vuelve a estar este curso entre los mejores y su trayectoria es tan notable como curiosa.

El combinado condal ha sumado los mismos puntos fuera de casa que en casa, ocho. Como anfitrión ha conseguido dos victorias, Coria y Atlético Espeleño, y obtenido dos empates, Xerez DFC y Ciudad de Lucena, y fuera esos ocho puntos le convierten en el segundo mejor visitante por detrás del Xerez CD (12), que lo ha ganado todo. Los onubenses empataron con el Sevilla C, ganaron en La Palma, volvieron a firmar tablas en Ayamonte, superaron al Gerena y cayeron el domingo en Córdoba.

Para el partido ante el Deportivo, el entrenador gallego tiene la baja Mario de Iraola, lesionado de larga duración, y cuenta con la duda del experimentado delantero Álex Rubio, que firmó el pasado verano por el Dos Hermanas y regresó a la entidad en octubre. El atacante arrastra molestias musculares y hasta última hora el técnico no va a decidir si arriesga o no. Hasta el momento, ha participado en dos partidos y esta temporada no ha marcado.

Antecedentes

Los azulinos visitarán Bollullos por sexta vez en su historia, siempre en Tercera RFEF, y hay resultados para todos los gustos: dos victorias, tres derrotas y un empate. La pasada campaña, ambos conjuntos se reencontraron 60 años después y el partido no fue el deseado ni mucho menos, ya que se saldó con revés. Los otros enfrentamientos fueron a finales de los años 50 y principio de los 60.

Los de Juan Carlos Gómez perdieron por 3-2 un encuentro en el que siempre fueron por delante en el marcador y en el que les faltó intensidad. Juan Luna adelantó a los azulinos (7'), Álex Rubio firmó el 1-1 en el 35', Soto volvió a poner en ventaja a los xerecistas (41') y en la recta final del segundo tiempo los locales voltearon el marcador con dianas de Sergio Rodríguez (79') y de Juan Luna, en propia puerta (89'). De la actual plantilla, sólo Iván Navarro jugó ese partido el año pasado.