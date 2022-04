Migue García: "Lo de mis compañeros es de diez, para quitarse el sombrero"

Migue García se convirtió en verano en el fichaje más mediático de un Xerez CD que se marcaba como reto el ascenso directo a Segunda RFEF. La contratación del astigitano llenó a la afición de ilusión y desde el primer momento se volcó con él. Pero el fútbol juega malas pasadas y no ha sido la campaña del centrocampista, lastrado por las lesiones durante casi todo el curso.

Su última lesión, una distensión de ligamentos cruzados en la rodilla derecha ante el Utrera a finales del pasado mes de febrero en el Pedro Garrido, le mantiene fuera de combate desde entonces y se está perdiendo "lo mejor de la temporada, aunque una lesión no llega nunca en buen momento. Ya he empezado a correr, pero la rodilla aún no está al cien por cien. Trabajo por la mañana con mis compañeros y por la tarde en Sanlúcar en una clínica de recuperación. Estamos intentado por todos los medios acortar los plazos y a ver cómo responde la rodilla ahora que le vamos a meter más carga. No obstante, también vamos con cautela para evitar una recaída, que los problema de rodilla son traicioneros".

Y es que "desde fuera se sufre muchísimo. Desde la grada sientes impotencia porque no puedes ayudar a tus compañeros como te gustaría y animas en el vestuario. Intento poner mi granito de arena, pero no es igual y es una de las cosas que más pena me da. Esta afición desde el primer día me ha demostrado muchísimo cariño y me encantaría devolvérselo dentro del campo", confiesa Migue.

No podía jugar, pero no se perdió la cita del jueves en ante el Sevilla C y manifiesta que "fue el premio a la constancia y al trabajo. Sinceramente, lo que han hecho mis compañeros es de diez, es para quitarse el sombrero. Han logrado el objetivo pese a todos los problemas a todos los niveles que tuvimos hace unos meses. En enero, nadie daba un euro por nosotros cuando se marcharon compañeros importantes. Los chavales jóvenes que han llegado se han integrado rápido en el grupo y han rendido a un gran nivel".

"El Puente Genil nos pondrá difícil la tercera plaza, compite muy bien"

Ahora, el reto "es disfrutar partido a partido. Somos el Xerez CD y está claro que por historia siempre tenemos que aspirar a lo máximo, pero también hay que tener en cuenta la situación en la que se encuentra la entidad. Todo lo que llegue a partir de ahora será un premio extra, aunque está claro que saldremos a ganar siempre. El vestuario ahora es muy joven, es espectacular y este equipo, esta afición y esta ciudad se merecen lo mejor".

El domingo, el Deportivo recibe en Chapín al Salerm Puente Genil, equipo en el que Migue ha militado durante las últimas temporadas, y avisa que "nos van a dar muchos problemas, compiten muy bien y tienen buenos jugadores. Necesitamos un punto para lograr la tercera plaza y no será fácil, aunque con el apoyo de los nuestros espero que lo podamos conseguir. Juanmi Puentenueva está haciendo las cosas bastante bien. No coincidí con él en el Puente Genil, pero le conozco desde hace muchos años, fue mi entrenador en el Écija juvenil y ascendimos a División de Honor en la temporada 07/08".

Por último, a la hora de decantarse por los equipos que pueden acompañar al Deportivo y al Utrera en la fase de ascenso que se disputará en Estepona en mayo apunta que "los dos equipos que en estos momentos están dentro, Córdoba B y Ciudad de Lucena, creo que tiene más posibilidades, pero tampoco se puede descartar al Gerena por opciones matemáticas. Me decanto por los dos primeros y luego ya veremos qué pasa en los enfrentamientos en la fase de ascenso".

"Si miramos la temporada que ha realizado el Xerez CD -subraya- es para tenerla muy en cuenta, sólo hemos perdido seis partidos, dos con el Recre, uno con el Utrera, con el Ciudad de Lucena, rivales con mucho potencial, y luego también caímos en Cartaya y en Puente Genil. Somos muy fiables, este equipo compite y nunca se rinde. Insisto, se merece lo mejor por todos los problemas de todo tipo que ha sido capaz de superar".