Migue García y su futuro en el Xerez CD: "Tenemos que hablar"

El Xerez CD se quitó un peso de encima tras ganar al Bollullos, primera victoria de la segunda vuelta en Chapín -donde no ganaba desde el pasado mes de diciembre- y que ha supuesto para los azulinos eludir el descenso directo, aunque ahora debe acabar lo más arriba posible para evitar un posible arrastre por los equipos de Segunda RFEF que bajen al Grupo X de Tercera.

Uno de los futbolistas con más peso en la plantilla es Migue García, que va acumulando minutos después de perderse prácticamente toda la temporada por la lesión de rodilla que sufrió la pasada campaña. El centrocampista jugó la última media hora contra el Bollullos.

El astigitano confesaba tras el encuentro que el vestuario era una fiesta tras la victoria al Bollullos "más que nada por la tensión que hemos vivido estas semanas, porque realmente tampoco podemos estar muy contentos de la temporada que hemos hecho. Pero sí es verdad que llevábamos mucho tiempo sin ganar en Chapín, sin acabar con la sensación de una victoria, ganando además 2-0, y estamos contento porque hacía mucho tiempo que no conseguíamos los tres puntos. Nos hemos quitado esa tensión", confesaba.

Migue reapareció en el encuentro contra el Sevilla C casi un año después de la lesión de rodilla, pero un inoportuno problema muscular le obligaba de nuevo a parar algunas semanas. El mediocentro confiesa que "me encuentro muy bien, la lesión está prácticamente olvidada, no tengo molestias y no me acuerdo cuando estoy entrenando o jugando o compitiendo. La lástima es que después de tanto tiempo parado tuve una lesión muscular que entraba dentro de lo posible aunque esperábamos que no pasara y eso fue lo que me mermó un poco, porque al final he tenido que estar otras tres o cuatro semanas fuera. Hemos tenido mucha precaución para no volver a lesionarme y ahora llevo dos partidos jugando 25 minutos y media hora y me falta un poco de ritmo porque llevo un año parado, pero físicamente bien, aunque no quiero decirlo muy alto", apuntaba.

"Nos ha podido la presión de tener que estar arriba, no hemos sabido gestionarla"

Analizando qué le ha pasado al equipo esta temporada para terminar peleando por no descender, señala que "nos ha podido un poco la presión de estar arriba. Desde el principio con Paco Peña recuerdo que ya sentíamos esa presión de que teníamos que quedar primeros, ascender directo, jugar play-off y creo que el equipo se ha resentido un poco. Creo que en un club como este es normal tener esa presión, no hemos sabido gestionarla del todo bien y puede ser que al final de los partidos nos pudiera esa presión de empatar o ganar. Le hemos buscado todas las explicaciones durante el año, hemos corregido mil cosas, mil aspectos, mirado el balón parado, mirado todo y seguían pasando estas cosas. No sabemos realmente a qué se debe, pero la realidad está ahí, hemos perdido muchísimos puntos a partir del minuto 80".

Chapín volvió a corear el nombre de Migue García y el centrocampista agradece a la afición ese apoyo. "Siempre lo digo cuando tengo la oportunidad, aquí conmigo la gente se ha portado de diez, desde el primer momento y hasta el final y estoy súper agradecido. He dicho varias veces que me siento en deuda con la afición y la gente de Jerez e intento devolver en forma de trabajo, espero tener la suerte estas últimas jornadas de poder darle la alegría a la afición como forma de agradecimiento al trato que he recibido".

Esas palabras tuvieron cierto aire a despedida y se le preguntó si tiene un año más de contrato: "Son cosas que no sé si se pueden decir. Son temas de contrato que no sé si el club lo ha hecho oficial. En principio no tengo contrato y tenemos que hablar", apuntó.

Por último, agradeció también a la afición el apoyo a todo el equipo: "Lo dijo Juan Pedro hace unas semanas, a la afición no hay que pedirle, qué vamos a pedirle más, a la afición hay que darle y bastante poco le hemos dado este año y no lo digo para ganarme el aplauso fácil, lo creo sinceramente, no podemos pedir más a la afición, se han volcado desde el minuto uno hasta el final. Evidentemente nos han exigido como es lógico en un club como el Xerez y lo único que nos queda es darle los 6 puntos. Y a mis compañeros les digo que hasta la última jornada hay que darlo todo, intentar acabar y dar la mejor imagen posible pese a que ya no vamos a estar arriba".