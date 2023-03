Migue García sólo tiene una microrrotura: "Con ganas de trabajar y volver lo antes posible"

Migue García sólo tiene una microrrotura de poco más de medio centímetro (0.6 para ser exactos) en el cuádriceps de la pierna izquierda y se espera que en el plazo de dos o tres semanas pueda reaparecer. El centrocampista del Xerez CD se lesionó en el entrenamiento del pasado viernes 24 de febrero al sentir un pinchazo en la zona afectada, marchándose al vestuario moralmente tocado tras unos minutos en el césped de La Granja.

El jugador azulino se tuvo que someter el pasado mes de junio a una operación de la rodilla derecha tras tener afectado el ligamento cruzado anterior y reapareció hace apenas un mes en el partido contra el Gerena, donde tuvo los primeros minutos de la temporada. Después, también jugó contra Coria y Sevilla C y tenía muchas opciones de ser titular por primera vez contra el Ayamonte, pero la lesión muscular se lo impidió.

-Dentro de lo malo de tener que parar de nuevo, ¿la mejor noticia es que ha sido poca cosa?

-Sí, parece que es poca cosa. Al final estas cosas nunca se sabe el tiempo que uno va a estar, pero no es tan grave, es una roturita muscular que en cualquier otro momento no supone gran cosa, pero después de tanto tiempo sin saborear un poco el fútbol, pues hay que parar otra vez y es lo que te jode un poco más.

"Me encuentro perfectamente, con la lesión de rodilla totalmente olvidada, quiero ayudar al equipo"

-Se fue muy tocado al vestuario. ¿Cómo está con el paso de los días?

-Sí, me fui muy tocado porque después de venir de un parón tan largo y volver a disfrutar y ahora frenar esa progresión te deja así, pero ya estoy recuperando las ganas de trabajar e intentar volver lo antes posible.

-¿Cómo recuerda la jugada?

-Fue como un gesto de golpeo y me lo noté rápido, un pinchacito y que algo no iba bien. Paré al momento porque después de tanto tiempo uno sabe cuándo hacerlo. Fue una jugada tonta en el entrenamiento.

-Creo que iba a ser titular contra el Ayamonte.

-Sí, llevaba un mes prácticamente entrenando con el grupo y tres partidos con cada vez más minutos. Me encontraba perfectamente, con la lesión de rodilla totalmente olvidada y cuando menos te lo esperas te viene esto. Entiendo que forma parte del proceso después de un parón tan largo, puede pasar, pero no es fácil de asimilar.

-Le he visto ya sonriente con los compañeros en el entrenamiento.

-Con el paso de los días recuperas la ilusión y el tener un buen ambiente y ser positivo también ayuda a la recuperación y es lo que estoy intentando. Recibo mucho apoyo por parte de los compañeros, el cuerpo técnico y y el club y por ese lado estoy contento porque todo el mundo me tiene paciencia, me respeta y me da ánimos, pero el que más ganas tiene de estar disponible soy yo.

"Juan Pedro es un tío supertrabajador y xerecista, estamos contentos de que sea él quien nos lleve hasta final de temporada"

-Al final van a ser dos o tres semanas y va a estar listo para el último tramo.

-Espero que sí, ya no quiero decir "sí" porque no lo sé, pero espero que sí porque me encuentro muy bien y sobre todo con ganas de ayudar al equipo en el tramo final.

-¿Cómo ve la situación deportiva tras el cese de Juan Carlos, la llegada de Juan Pedro, las siete jornadas que quedan y las posibilidades del equipo?

-Realmente veníamos en una dinámica no tan mala. Es verdad que no hemos sumado todas las victorias que queríamos, pero el equipo está trabajando muy bien, se han escapado partidos por detalles al final. No estamos en una buena situación porque queremos jugar play-off y ahora mismo estamos fuera, pero el equipo está animado. Cuando destituyen a un entrenador en los primeros días hay un ambiente raro, pero el equipo se ha repuesto durante la semana y estamos contentísimos de que sea Juan Pedro el que nos va a llevar hasta final de temporada porque es un tío supertrabajador y xerecista, es la mejor noticia a pesar de la destitución de Juan Carlos. Estamos con ganas de hacer un buen trabajo para que él tenga también esa recompensa.

"En casa no podemos fallar más, hay que sumar todos los puntos y fuera rascar, quizá así los números nos den"

-¿Qué mensaje se le manda a la afición, que está alicaída por la clasificación y la temporada del equipo?

-El que decimos siempre, que vamos a poner todo de nuestra mano para poder darles una alegría a ellos y que ojalá sea así. Le pedimos apoyo, lo que han hecho hasta ahora, seguir apoyado y que sigan creyendo en el equipo porque nosotros todavía creemos y necesitamos que ellos también crean para conseguir el objetivo.

-Viendo el calendario, en casa hay cuatro partidos que a priori parecen más asequibles y tres salidas muy complicadas. ¿Cómo lo ve?

-Nunca se sabe dónde van a venir los puntos. En casa hemos ganado muy poco este año y tenemos que ir partido a partido. Tenemos el sábado el partido del Ceuta B y somos conscientes de que no podemos fallar, que los partidos que quedan en casa los tenemos que ganar sí o sí, pero desde el trabajo y la humildad y el sacrificio porque no hay partidos fáciles en esta categoría. Sabemos que es posible, pero también muy complicado. En casa, sobre todo, no podemos fallar, sacar todos los puntos y luego fuera también tenemos que rascar algo, quizá así los números nos den, pero sólo debemos mirar Ceuta y sacar los tres puntos del partido que tenemos más cerca e ir semana a semana, aunque tópico es la realidad.