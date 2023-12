Migue García, operado con "éxito" de la rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda

Migue García, centrocampista del Xerez CD, ha sido intervenido con éxito en la tarde de este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que se produjo el pasado 19 de noviembre en Chapín en el derbi ante el Xerez DFC (1-2). El futbolista comienza una nueva y larga cuenta atrás de cara a su puesta a punto, un camino que ya conoce, ya que en febrero de 2002 sufrió el mismo problema, pero en su rodilla derecha.

El Deportivo, a través de un comunicado en sus redes sociales, ha explicado que "Migue García ha sido intervenido con éxito de la rotura de ligamento cruzado de su rodilla. La operación ha transcurrido con normalidad y el proceso de recuperación dependerá de su evolución, en un plazo comprendido de unos 6-7 meses".

El capitán del Xerez CD, de 33 años, pasó duros momentos tras conocer su nueva grave lesión e incluso barajó la retirada, pero recibió múltiples muestras de apoyo desde todos los sectores y ahora se encuentra con fuerzas e ilusiones renovadas, aunque aún le quedan por delante duros meses de rehabilitación.

Una semana después de su nuevo revés escribió en sus redes sociales que "confieso que en estos días me ha pasado de todo por la cabeza y por supuesto me planteo muy seriamente dejarlo definitivamente pero si lo hago sé que me arrepentiré toda mi vida por no haberlo intentado. No sé qué pasará, pero lo que si sé es que en un momento muy jodido de mi vida, hubo mucha gente intentando levantarme y solo quería daros las gracias a TODOS".

El centrocampista astigitano no ha dejado de acudir a la mayoría de los entrenamientos de la primera plantilla, se ha calzado las botas, asistió al almuerzo de Navidad del equipo y sigue en contacto directo con unos compañeros que le consideran el alma del vestuario. Para Checa, técnico xerecista, era su pilar en la medular.