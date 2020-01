Miguel se va y el Xerez CD busca portero

En efecto, el club azulino tiene cierta urgencia en hacerse con el sustituto de Miguel porque el otro portero del primer equipo, Juanma Cámara, todavía no se ha recuperado del esguince de tobillo y esta mañana no ha entrenado con sus compañeros aunque sí estuvo en La Granja. Así, en los dos partidos de este año ha sido el canterano Antonio Cazalla, portero del Afición Xerecista de Tercera Andaluza, el que ha estado en el banquillo .

Miguel: "Es una oportunidad irrechazable"

Miguel Guerrero ha sido titular y ha jugado todos los partidos esta temporada salvo contra el Ciudad de Lucena, cuando unas molestias físicas aconsejaron descanso. El meta cordobés deja el equipo "con pena, porque se ha formado un grupo estupendo, el equipo estaba funcionando y además particularmente yo me encontraba en un momento muy bueno. Si no fuese por los problemas económicos igual me lo hubiera pensado pero me ha llegado una oportunidad irrechazable que tengo que aprovechar. Espero que el equipo vaya hacia arriba y consiga el objetivo sin problemas".