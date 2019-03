Naranjo, centrocampista del Xerez CD, operado por segunda vez de rodilla

José Naranjo, centrocampista del Xerez CD, ha pasado por segunda vez por el quirófano por culpa de la rotura del ligamento cruzado que se produjo en el derbi ante el Cádiz B en El Rosal y que terminó con empate a cero.

El azulino, a través de su cuenta de Twitter, ha lanzado un mensaje a los aficionados y a todas las personas que se han interesado por él: "Tras entrar por segunda vez en quirófano por una rotura del ligamento cruzado, sólo me quedan ganas de empezar la recuperación y que pase el tiempo para volver a disfrutar de lo que más me gusta. Volveré mejor que nunca, no tengo dudas".

El futbolista se lesionó en la recta final del primer tiempo del partido ante el filial amarillo en un salto y se encontraba en su mejor momento de la temporada. Era titular con Juan Pedro y también lo fue después con Nene Montero, tanto de lateral como en el centro del campo.