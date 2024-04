El augurio de Checa para el partido en Coria

José Carlos Romero Checa, técnico del Xerez CD, augura un partido "muy complicado" en el Guadalquivir de Coria ante "el mejor equipo de las últimas seis o siete semanas" y que se está jugando la permanencia. Pero más importante si cabe es lo que se juega el Deportivo, ni más ni menos que dar un paso casi definitivo para lograr el ascenso directo a Segunda RFEF.

-Otra final, ahora en Coria ante un rival que se juega mucho. Con seis puntos de ventaja faltando cinco jornadas ¿tiene la sensación de que puede ser un partido clave?

-Una final más. Desde que estamos aquí todos los partidos lo han sido y el grupo sabe la responsabilidad que tiene, esta semana no puede ser menos y tenemos que ir a por los tres puntos. Esa sensación la tenemos desde el principio, todos los partidos son claves porque el escudo este pesa y tienes esa responsabilidad, hay que salir a ganar todos los partidos y esta semana en Coria vamos a tener enfrente a un gran rival que es el que mejor estado de forma tiene en las últimas seis o siete jornadas y vamos a tener que hacer muy buen partido para llevarnos los tres puntos, pero vamos a trabajar para ello.

-¿Espera un rival muy duro?

-Lo he visto muchas veces en directo, tiene un entrenador que le saca mucho rendimiento a una plantilla joven y con hambre y es de admirar lo bien que lo están haciendo ese grupo de jugadores y ese entrenador. Así que nos vamos a encontrar un partido muy complicado, pero tenemos que afrontarlo de la mejor manera y sobre todo sacar los tres puntos, que es lo más importante.

-Líderes con seis puntos de ventaja ¿Le está sorprendiendo la mala racha del Ciudad de Lucena?

-No lo veo como una racha mala. Han conseguido muchísimos puntos al igual que nosotros y hay partidos mejores y peores. La temporada del Lucena es buenísima como lo es la nuestra y lo que vemos y lo que creo es que hay un gran nivel en el grupo y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Lo importante es conseguir los máximos puntos posibles para llegar al final peleando. Lo vamos a conseguir.

-Pero, se decía a mitad de temporada a ver quién aguantaba el ritmo al Xerez CD y al final parece que nadie lo ha podido seguir.

-Bueno, a ver, esto cambia muchísimo de una semana para otra. Hace tres semanas veíamos la cosa de una manera y ahora de otra, pero yo voy a seguir pensando igual que hace tres semanas y creo que lo mejor es ir día a día, partido a partido y sobre todo pensar sólo en nosotros, a partir de ahí ir cada partido a ganar porque ese el el único objetivo que hay en este club.

-Después de tres jornadas en las que sólo se sumó un punto, se regresó a la victoria ante La Palma y además favorecieron otros resultados.

-Fue muy importante. El equipo no traía una buena racha de resultados, pero creo que en el juego lo habíamos merecido y no había podido ser. El otro día hicimos muy buen partido ante un buen equipo como La Palma, generamos muchas ocasiones aunque sólo marcamos dos, el marcador pudo ser más amplio.

-Tras ganar a La Palma le preguntamos cómo se iba a gestionar esa euforia al estar tan cerca del objetivo. ¿Cómo ha ido la semana en este sentido?

-Tengo un grupo de jugadores que sabe la responsabilidad que tiene. A mí me gusta la euforia porque es presión y la presión me gusta, la gente exige porque sabe qué podemos dar y nosotros sabemos en qué club estamos y lo que tenemos que dar. Estoy tranquilo, siempre intento que los jugadores sepan la importancia del cada día, estamos en un club que tiene prisa por llegar al fútbol profesional y nosotros somos los elegidos para ayudarlo. Estamos en el camino, pero va a seguir siendo muy difícil. Esta semana es una buena piedra y hay que estar preparados porque va a ser complicado.

-Donde se ha desatado es en la afición. Más de mil entradas vendidas para Coria.

-Yo me quedo sin palabras ante ellos y si a mis jugadores les digo que no cambien porque eso es lo que nos va a hacer llevar lejos, a la afición le digo lo mismo, que nos sigan apoyando, saben que la necesitamos porque siempre se pasan momentos malos y al final se nota porque son los que nos levantan. Hay que estar unidos y así lograremos un objetivo que tenemos cada vez más cerca.

-Recupera a Juanmari, titular toda la temporada junto a Geovanni en el centro de la defensa, pero Rodri lo hizo muy bien contra los condales. ¿Lo tiene claro?

-Sí. No lo digo porque ellos no lo saben. Recuperamos a Juanmari, que es un jugador muy importante, Rodri estuvo muy bien y decidiremos el domingo. Lo tengo bastante claro, no hay dudas, pero lo más importante siempre es el equipo y sacaremos el que creo es el idóneo para ganarle al Coria.

-Joselito ha jugad los dos últimos partidos seguidos en Chapín como extremo izquierdo. ¿Va a seguir apostando por esa variante?

-Tenemos esa opción, o la de Iván Navarro que puede jugar en ambas bandas, Perotti, Rueda, que está apretando muchísimo y se ha quedado las últimas semanas fuera por decisión mía... Podemos elegir gracias a la amplitud de la plantilla. Joselito empezó sin jugar, luego jugó algo más, después de lateral izquierdo y ahora por delante y lo está haciendo bien. Estoy muy contento con él. Me gustaría tener a veinte Joselitos en mi equipo porque es un tío que aparte de ser de aquí de Jerez es un compañero extraordinario, lo he tenido como compañero, y lo admiro muchísimo. Conmigo ha jugado poco, pero ha respetado mis decisiones y en el día a día, creo que he sido bastante injusto con él porque creo que merecía jugar más.