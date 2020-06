Navarro Montoya, "orgulloso" de defender una temporada más la camiseta del Xerez CD

El joven guardameta Ezequiel Navarro Montoya apenas ha necesitado tres meses para 'enamorarse' del Xerez CD, de la afición y de la ciudad y renovar. Aterrizó en el club a finales de enero sobre la campana para ocupar el puesto que dejó Miguel Guerrero y se ganó la confianza de los técnicos y el cariño de sus compañeros.

Debutó ante el Ceuta en una tarde "inolvidable" con una gran actuación, se afianzó como titular hasta que la Liga se paralizó y no se lo ha pensado a la hora de aceptar la oferta de renovación por el Deportivo. Como sub-23, le tocará luchar con el experto Iván Ares, pero "no me importa la competencia, soy joven, quiero aprender y seguro que lo hago del nuevo compañero. Todos estamos deseando volver", admite.

Desde Madrid junto a su familia, confiesa que "cuando me comentaron la posibilidad de seguir me hizo ilusión, me apetecía seguir un año más defendiendo la camiseta de este gran club, con mucha historia. Me he sentido muy a gusto con el cuerpo técnico, en el vestuario y en la ciudad. A mi madre también le encanta Jerez".

Tuvo poco tiempo de disfrutar de la titularidad y del fútbol en el Deportivo por culpa del coronavirus, que paralizó la Liga en marzo pero advierte que "la experiencia ha sido fantástica. Como he comentado antes, me he sentido muy a gusto. El vestuario estaba muy unido, la relación con los compañeros y los técnicos era magnífica y todo ayuda. El grupo era muy fuerte y, además, sentíamos el apoyo de la afición, que es espectacular, y de los técnicos, que también lo son. Gracias a su ayuda, pese a lo mal que lo estábamos pasado, cuando se paró todo estábamos fuera del descenso".

Con muchos meses por delante para volver a competir, sueña "con eso. La espera se va a hacer larga, tendremos que empezar la pretemporada más tarde porque la Liga igual empieza en octubre, pero también tendremos que volver antes porque llevamos muchos meses parados y necesitaremos más preparación".

El regreso espera que "sea con público porque es lo mejor del fútbol, este deporte sin la pasión y el empuje de los aficionados es diferente. Es lo más lindo, sentirte querido por ellos. Los de aquí tienen mucha pasión".

La selección argentina sub-23 no le pierde la vista y está a la espera "de una llamada. Ahora está todo parado por el coronavirus pero me comentaron que había posibilidades de que me llamaran para entrenar con ellos. Ojalá, he estado en otras categorías y es una experiencia muy linda".