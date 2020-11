“El Rota sabe a lo que juega, nos va a crear problemas”

Joaquín Poveda, técnico del XCD, ha vivido una de sus semanas más felices desde que llegó al Deportivo. Su equipo se ha colocado líder, derrotó al XDFC en el derbi y suma 120 días al frente de la plantilla y con la condición de invicto. El alicantino no esconde su felicidad, pero está centrado en el partido ante el Rota, avisa que será complicado y que habrá sorpresas en el once inicial.

–¿Cómo ha ido la semana después de ganar el derbi en Chapín al Xerez DFC?

–Ha ido fenomenal. El equipo llega con mucha moral a este partido ante el Rota. Lógicamente, esa victoria ante el FC fue muy importante para nosotros y también lo es que el equipo llegue bien porque nos vamos a medir a un rival complicado, experimentado, con futbolistas que han jugado en categorías superiores y que no nos lo van a poner fácil. Son gente con mucho oficio, que están muy bien situados sobre el terreno de juego.

–¿Ha tenido que frenar la euforia tras el subidón del domingo?

–Los futbolistas saben que esto es duro y complicado. Eso suele suceder en los equipos después de lograr un triunfo de esas características. Era un derbi y la primera vez que se ganaba después de siete enfrentamientos. Ese aspecto lo hemos trabajado durante la semana para que el equipo no se confíe. No valen confianzas en esta competición y menos en este subgrupo, en el que todos los partidos son difíciles y ganar entraña mucha dificultad importante. Hay que tenerlo todo en cuenta. Dentro de ese subidón que tenemos, los jugadores están mentalizados y preparados para afrontar el partido del domingo.

–¿Les motiva volver a jugar en Chapín?

–Nos encanta, deberíamos volver a jugar en Chapín muchas más veces. Entendemos que es nuestra casa y que deberíamos jugar en un escenario así porque beneficia a nuestro estilo de juego pero, bueno, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Cuando esté lista La Juventud volveremos allí y también estaremos encantados porque es un buen campo, que no se nos da mal.

Un buen rival

–¿Qué opinión tiene sobre el Rota de Paco Peña?

–Es un equipo muy bien ordenado tácticamente, que tiene futbolistas que saben perfectamente a lo que juegan, que sabe replegarse muy bien y que sabe perfectamente cómo y cuándo tiene que atacar. Su sistemática de trabajo es notable y por todos esos detalles tenemos que tener muy en cuenta que no nos va a resultar fácil ganar este partido. Ningún encuentro es fácil pero este especialmente va a ser menos. Tienen muy claras las ideas y eso entraña una dificultad añadida a tener muy en cuenta.

–¿Le condiciona mucho la baja de Lolo Garrido?

–Es un jugador bastante importante pero tenemos que descartarle porque está aún pendiente de pruebas y no vamos a forzarle. Hasta que no tengamos un diagnóstico claro no vamos a arriesgar con el futbolista.

–¿Colorado saldrá de inicio?

–Es complicado pero vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas. Está mucho mejor pero si no está a tope, tenemos a otros futbolistas, como Orihuela, que puede hacerlo bien.

Sorpresas en el once

–El equipo está funcionando bien, ¿se plantea realizar cambios de salida además del obligado de Lolo Garrido?

–Puede haber sorpresas. Somos un equipo de 24 jugadores, todos están entrenando muy bien y, como ya sabéis, soy un entrenador que intenta poner a los futbolistas que están en mejor estado de forma. Entendemos que hay futbolistas que están desarrollando un buen juego, que tienen un estado de forma superior al que tenían y, posiblemente, habrá alguna que otra sorpresa.

–¿El liderato en solitario le dice algo a estas alturas?

–Tenemos un colchón interesante sobre los perseguidores pero aún es pronto, a partir de la décima jornada ya se irán definiendo más las posiciones. Seguro que, como cada temporada, también habrá sorpresas.

–Ha cumplido 120 días al frente del Xerez CD y tiene al equipo primero e invicto, ¿se están cumpliendo sus expectativas?

–Estoy muy contento aquí y llevar tantos días invictos me alegra, es fruto de nuestro trabajo. No nos esperábamos estos números. Cuando llegué se dieron cambios notables, se marcharon jugadores que estaban firmados para poder traer a otros importantes y todo nos va bien por ahora. Vamos a intentar alargar esta racha lo máximo posible pero lo que está muy claro es que perderemos partidos. En ese momento, ni el equipo será malo ni ahora es el Real Madrid porque vamos primeros. Hay que ir día a día, el equipo está trabajando bien y tiene una ilusión grande para lograr el objetivo que todo el mundo quiere.