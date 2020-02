Antonio Quirós, uno de los capitanes de la plantilla, quiere ser optimista tanto en el plano deportivo, ante la visita del Ceuta, como en el extradeportivo tras el adiós de Afición Xerez CD a la gestión deportiva del club.

-¿Han explicado a los jugadores la marcha de Afición Xerez CD?

-Esta mañana antes de empezar el entrenamiento nos hemos reunido ahí en mitad del campo y nos han dicho eso, que se desvinculan. Por lo visto para este partido no va a haber problema a la hora de afrontar los pagos pero que para el siguiente ya ellos no están. Hasta ahí puedo decir. Se le ha comunicado también al máximo accionista, que aún no ha contestado y no sabemos nada más.

-El futuro se presenta más incierto que nunca. ¿Cómo lo está viviendo el vestuario?

-Yo llevo aquí bastante tiempo y personalmente intento trasladar a los compañeros que sigamos a lo nuestro, que sobre todo tenemos que ser profesionales. Seguir nuestro trabajo y tranquilos, que no es ni la primera ni la última vez que esto sucede. Intento tranquilizarlos un poco, creo y espero que al final todo se arreglará igual que siempre porque no quiero pensar otra cosa.

-Lleva en el Xerez CD varias temporadas y es uno de los capitanes. ¿Es de las situaciones más difíciles que le ha tocado vivir o esto hay que ir viéndolo día a día?

-Lo que tú has dicho, creo que habrá que verlo día a día. Creo que nos hemos visto en peores situaciones, sobre todo los principios de temporada, en los que hemos estado siempre más fuera que dentro. Incluso este principio de temporada fue lo más negro que yo he vivido aquí. Y después de lo que nos han dicho tampoco es una cosa grave a día de hoy, lo puede ser el día de mañana. Ahora mismo lo que nos han dicho tampoco es algo para preocuparnos en teoría porque se supone que vendrá gente, que hay gente que no quiere que esto muera y creo que lucharán también por el Xerez.

-Los aficionados hacen falta ahora más que nunca...

-Bueno, es fácil decirlo, pero también hay que estar ahí, en la otra parte. Todos los años igual y demás, es complicado. Creo que más no se le puede pedir a esta afición, están todos los partidos con nosotros, viajan fuera todos los que pueden y la verdad es que es de agradecer. Ya si encima pues aportan eso, que yo también aportaré mi granito de arena si hace falta como he hecho muchas veces, pero como aficionado que soy del Xerez Club Deportivo desde pequeño, no por otra cosa. Darle las gracias a todos los aficionados y que vengan el domingo que vamos a intentar sacar los tres puntos como sea.

-Sí, porque la situación deportiva es igual de delicada y encima el rival es el Ceuta...

-Vienen fuertes, el partido último que afrontaron, de la manera que ganan también es un plus de motivación. Pero tenemos que hacernos fuertes nuestro campo e intentar hacérselo pasar lo peor posible al Ceuta y quedarnos con los puntos.

-Baja en Sevilla por tarjetas después de haber sido titular, tendrá ganas de volver al terreno de juego...

-Ahí siempre se tiene ganas de estar. Sí, muchas ganas, ahora el míster estaba confiando un poco más en mi, lo estaba haciendo en otra posición en la que no he estado jugando ahí habitualmente en los últimos años pero bueno, a mí me gusta jugar donde sea y sobre todo defender mi escudo.

-¿Cómo está de ánimos el vestuario después de las últimas derrotas?

-Hay buen ambiente desde el principio pero sí es verdad que estamos teniendo muy mala suerte. El equipo se está viniendo abajo moralmente ya no por los resultados sino por las bajas que estamos teniendo, tenemos muy mala suerte: Lebrón nos comunica que va a tener para más, Isra también está fuera, el otro día Luismi también el quinto meta, hoy también se tiene que retirar otro compañero... Son cosas que te bajan la moral.

-A perro flaco todo se le vuelven pulgas...

-Exactamente. El equipo tiene ganas pero esto hace que te baje la moral un poco. Pero bueno, ahí estamos, somos el Xerez y más fuerza que tiene este equipo mentalmente no la tiene ninguno.