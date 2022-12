Radiografía de la primera vuelta realizada por el Xerez CD

La primera vuelta del Xerez CD no ha sido la esperada y el Deportivo la ha cerrado con 20 puntos, en la décima plaza tras quince partidos disputados, que ha saldado con cinco triunfos (Coria, Sevilla C, Ayamonte, CD Rota y Conil), cinco empates (Córdoba B, Pozoblanco, Gerena, Ceuta B y Antoniano) y cinco derrotas (Salerm Puente Genil, Ciudad de Lucena, Cartaya, Bollullos y Atlético Espeleño), con 16 goles a favor y 13 en contra.

De todos modos, la escuadra xerecista no se encuentra demasiado lejos de la quinta plaza, que en estos momentos la ocupa el Salerm Puente Genil, que da derecho a pelear por el ascenso a Segunda RFEF. Los azulinos están a cuatro del combinado de Juanmi Puentenueva, que será su primer rival en el primer partido de la segunda vuelta en el Manuel Polinario. Eso sí, están lejos del líder de la clasificación un Córdoba B que suma 30 puntos, seguido por Antoniano y Gerena.

Convocatorias

En estas quince primeras jornadas, Paco Peña, al frente del equipo hasta la sexta jornada, Juan Pedro en la séptima y Juan Carlos Gómez desde la octava han utilizado un total de 24 jugadores y dos más, Álvaro Garrido, que ya no está en la plantilla, y David Moreno han sido convocados, pero no tuvieron minutos. Migue García, con ficha pero lesionado, es el único azulino que no se ha estrenado. Del mismo modo, Lobo y Nando también tuvieron protagonismo en las primeras jornadas, con seis y cinco partidos disputados, respectivamente. Ambos cambiaron de aires.

En este apartado, hay cinco futbolistas que siempre fueron convocados, Ramón García, el portero Nico, Jesús Parada, Iván Navarro y Joselito.

Los que más juegan

En el capítulo de minutos disputados, Jesús Parada lidera el ranking con 1.274 minutos, seguido muy de cerca por Joselito, con 1.244 y César, con 1.243. Al meta azulino le ha privado de hacer pleno la tarjeta roja directa que vio ante el Antoniano en Chapín. Fue castigado por el Comité de Competición con un encuentro y no pudo ser alineado ante el Bollullos. Rubén es el cuarto que más juega, 1.164. En el club de los mil' también están Daviti, Fidel, Iván Navarro y Jose Parada.

Titulares

Los futbolistas del Deportivo que más veces han salido desde el inicio son Jesús Parada, que ha hecho pleno, 15 en 15, al contar con la confianza de los tres entrenadores, seguido por César y Joselito, con 14 cada uno. Rubén, por su parte, ha sido 13 veces titular.

Y en cuanto a partidos enteros disputados, César completó 13, Daviti disputó los noventa minutos una docena de veces y Rubén, Jesús Parada, Joselito y Fidel lo hicieron en once oportunidades.

Revulsivos

Los xerecistas que más veces salieron desde el banquillo para ayudar a sus compañeros son el extremo Lay, que sólo ha sido una vez titular, diez veces y el delantero del filial Jesús Soto, siete. Luego les sigue el centrocampista Alberto García, seis. Maqueda, Iván Gutiérrez y Juan Luna, cuatro.

Los más cambiados

Los jugadores que en más ocasiones han salido del verde antes del final durante la primera vuelta son los de ataque. Iván Navarro dejó su plaza a otro compañero en once oportunidades, Joseliyo lo hizo en diez y Álvaro Rey y Cascajo, nueve cada uno. Jose Parada fue retirado del terreno de juego antes del final media docena de veces.

Goleadores

Los goles están muy repartidos y el equipo está echando en falta un ariete que convierta las ocasiones que generan. El pichichi de este primer tramo de la liga es Joseliyo con sólo cuatro dianas, mientras que Álvaro Rey, Jesús Parada y Álvaro Cascajo suman tres dianas. Con una están Jose Parada, Juan Luna, que también hizo otra en propia puerta en Bollullos, y Jesús Soto.

Los más tarjeteros

Jose Parada con ocho tarjetas amarillas es el azulino más amonestado, seguido por Rubén, con siete, Joseliyo, con seis y Daviti, con cinco. Los azulinos han visto tres rojas directas: César, Iván Gutiérrez y Ramón.