Los deberes del XCD para la segunda vuelta

Diez puntos separan al Xerez CD del Córdoba B, líder del Grupo X de Tercera RFEF con 30 puntos, cuatro del Salerm Puente Genil, que tiene 24 y marca la zona de play-off y quince encuentros de la segunda vuelta para lograr el reto, que no es otro que pelear por uno de los puestos que permiten luchar por el ascenso.

El conjunto azulino no ha respondido a las expectativas y tiene deberes por delante. En el primer tramo de la liga que acaba de finalizar no ha brillado y se ha instalado en la zona templada de la clasificación, con unos registros alejados de los mejores, que son además de los citados filial blanquiverde y el conjunto pontano, el Antoniano (28), Gerena (26) y Sevilla C (25).

Una jornada en play-off

De hecho, el Deportivo con Paco Peña nunca estuvo entre los primeros y con Juan Carlos Gómez sólo en la décima jornada, después de ganar por 1-0 al Rota en Chapín, consiguió meter la cabeza en zona de play-off, se colocó quinto con 16 puntos y encadenó su mejor racha de resultados con siete jornadas sin perder. Empató a cero en casa contra el Pozoblanco, igualó en su visita al Gerena (1-1), se impuso al Coria en Chapín por 2-1 y dimitió Paco Peña, ganó al Sevilla C en la José Ramón Cisneros con Juan Pedro al frente, goleó al Ayamonte como local en el estreno de Juan Carlos Gómez (4-0), firmó tablas el el Martínez Pirri con el Ceuta B (0-0) y superó al Rota. Luego, cayó de forma inesperada ante el Cartaya por 1-0 en el Luis Rodríguez Salvador en un mal partido.

A partir de ahí, fuera de casa el equipo ha dejado mucho que desear, ya que también cayó en Bollullos por 3-2 tras adelantarse en el marcador en dos ocasiones y el pasado domingo frente al colista Espeleño, también por 3-2 y después de desaprovechar una ventaja de 0-2. Esa derrota enfadó mucho a los dirigentes y el presidente hasta bajó al vestuario en Espiel para reprender a la plantilla.

El Córdoba B, el que más gana

El Córdoba B se ha mostrado como el más regular, es el que más partidos ha ganado, ocho, junto al Sevilla C, y es el mejor local. Como anfitriones, han sumado 19 puntos. El Conil, que es séptimo con 21 puntos, es la segunda escuadra que mejores registros presenta como local. En el Pérez Ureba cosechó 18 puntos. El Deportivo es el noveno mejor con 14 puntos en su haber.

Fuera de casa, el segundo filial del Sevilla es el 'rey', ha cosecho 15 puntos con cinco victorias en ocho partidos. Le siguen Salerm Puente Genil y Gerena con 12 y luego, Antoniano y Córdoba B, 11. El Xerez CD, en este apartado, tampoco brilla. Es el séptimo mejor con seis puntos.

Los goles

En cuanto al apartado de goles, en las quince jornadas disputadas se han marcado un total de 259 dianas, 165 los locales y 94 los visitantes. El Córdoba B es el más efectivo, con 22 dianas, seguido por Gerena y Salerm Puente Genil con 21. El conjunto azulino ocupa la novena plaza con 15.

A nivel defensivo, el mejor combinado vuelve a ser el de Diego Caro, que ha recibido diez tantos en los quince partidos jugados, por los once del Antoniano del jerezano Diego Galiano. En este apartado, sí se encuentra el equipo xerecista entre los destacados. Es el quinto conjunto que menos goles recibe, 13 en las 15 citas.

En este primer tramo de competición se han disputado 120 partidos, que se han saldado con 60 triunfos locales, 23 visitantes y 37 empates, 15 de ellos a cero.