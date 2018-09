Raúl López deja el Xerez CD para fichar por el Mallorca

Más información Jairo quiere marcharse y la ficha de Montelongo, en trámite

Raúl López, preparador físico del Xerez CD desde mitad de la pasada temporada, abandona la entidad azulina para trabajar en el cuerpo técnico del Mallorca en Segunda División A con los exxerecistas Vicente Moreno, Dani Pendín y Dani Pastor. El jerezano regresa a la elite hará funciones de readaptador de la plantilla bermellona y será la mano derecha de Pastor, encargado de la preparación física de la escuadra balear.

López se despidió el pasado miércoles de la plantilla, ayer viajó hasta Mallorca y hoy ya se pone manos a la obra en su nuevo equipo. "Hace una semana me llamó Vicente Moreno, me lo propuso y me ha dado mucha pena tener que abandonar el club pero es una oferta irrechazable, estaba ante la oportunidad de volver al fútbol profesional y junto a profesionales a los que conozco y me conocen perfectamente porque ya he trabajado con el ellos. Dejo aquí a una familia, que forma un grupo humano impresionante, de ahí el éxito de este inicio de Liga. Por el otro lado, estoy contento porque, como he comentado antes, estoy ante una gran oportunidad".

El ya expreparador físico xerecista confía en el grupo que deja y confiesa: "Está bien físicamente pero la clave y, todo el que haya podido ver al equipo en estos partidos se habrá dado cuenta, es que este Xerez CD se entrega y lo da todo desde el primer minuto, todos lo dan todo por todos. No me gustan las despedidas, pasé un mal rato porque, aunque es para mejorar, me voy de mi casa. Me ha da dado mucha pena dejar a estos fenómenos, son unos guerreros que se lo merecen todo".

En estos meses, Raúl se ha sentido "muy querido. He aprendido a valorar lo que se tiene. Venía de arriba con todo a mi alcance y bajé al fútbol mas modesto pero ha merecido la pena porque el grupo humano es fantástico".