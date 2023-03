Recta final de infarto en el Grupo X

Junto a Rota y Coria, perderá la categoría de forma directa uno más de los cinco implicados y el resto debe esperar. Las cuentas son difíciles de cuadrar y los equipos tendrán que aguardar el desenlace de la Segunda RFEF . Si uno de los conjuntos que termina perdiendo la categoría es el Sevilla Atlético, bajará el Sevilla C y no evitaría el peligro a un cuarto descenso.

El Ceuta B cierra la temporada en frente al Ciudad de Lucena , el Cartaya midiéndose al Sevilla C y el Ayamonte contra un Rota que sólo pondrá el honor en juego tras consumar su descenso la pasada jornada.

La última fecha de la competición no será apta para cardíacos. En Chapín puede vivirse un enfrentamiento con mucho en juego, Xerez CD-Atlético Espeleño . Será clave en función de los puntos que ambos equipos haya podido sumar antes de esa cita. El descenso directo puede que lo tengan eludido, pero no el perder la categoría por arrastre.

Y más duro aún es el encuentro al que debe hacer frente el Espeleño , derbi en el Manuel Polinario ante el Salerm Puente Genil , que es cuarto. Mientras, el Ceuta B (33 puntos) jugará en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros contra un Sevilla C que aún no sabe si podría jugar el play-off en caso de clasificarse. Es una jornada clave , de la que el Deportivo puede sacar tajada si es capaz de sacar adelante su compromiso ante el Bollullos.

Curiosamente, la próxima jornada se cumplirá una vuelta completa desde que el equipo xerecista no gana como local . Desde que se impuso al cuadro jandeño por 1-0 en Chapín con una diana de Jesús Parada e l 11 de diciembre del pasado año no ha vuelto a sumar de tres. Lleva seis encuentros sin ganar, con tres empates y otras tres derrotas.

El Deportivo , pese a su empate a dos ante el líder Antoniano el pasado domingo, no lo tiene fácil . Para escapar de todo peligro y no verse inmerso en un posible descenso por arrastra debe sacar adelante al menos dos partidos. Le resta recibir al Bollullos , visitar al Conil en el Pérez Ureba y echar el telón en casa ante el Atlético Espeleño , un equipo que ahora mismo suma 34 puntos , pero de todos los que están en apuros es el que debe hacer frente a un calendario más complicado .

Kevin trabaja al margen del grupo

El Xerez CD ha vuelto este miércoles a los entrenamientos en La Granja para seguir con su puesta a punto de cara al partido del sábado (18:00) ante el Bollullos en Chapín y sólo el central jerezano Kevin no ha podido ejercitarse con el resto del grupo. El defensa viene arrastrando molestias musculares desde hace varias semanas -en Rota no pudo jugar- y en la sesión de esta mañana no ha forzado la máquina para intentar llegar en las mejores condiciones al sábado.