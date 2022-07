Réplica al Ayuntamiento de Afición XCD por el uso de las instalaciones del Deportivo

Juan Manuel Macías, socio número 219 del Xerez CD y representante de la Asociación Afición Xerez CD, compareció el jueves en el pleno del Ayuntamiento con un turno de alegaciones en el que solicitó un cambio en las ordenanzas municipales para el uso de instalaciones deportivas para permitir que su club no tenga que hacer un desembolso tan importante por los campos para entrenar y jugar.

El Ayuntamiento le contestó en una nota de prensa y argumentando que "la Ley de subvenciones y la Ley de Contrato exige estar al corriente de pago de la Seguridad Social y Hacienda para que cualquier entidad o ciudadano, se pueda beneficiar de una bonificación y subvención y el Xerez CD no lo está".

Juan Manuel Macías, en representación de Afición Xerez CD, ha replicado al Ayuntamiento también a través de una carta en la que puntualiza:

1º.- Coincidimos en que la Ley de Subvenciones exige deuda cero con las administraciones para obtener alguna de ellas. Pero la cuestión es que el Ayuntamiento sigue sin avalar con argumentos jurídicos que la ley de Subvenciones hable en algún momento de bonificaciones, como hemos hecho nosotros sosteniendo nuestra opinión. ¿Por qué no nos dice cual es el artículo de la ley que regula las bonificaciones? ¿Cómo explica que subvenciones y bonificaciones se recojan en partidas contables diferentes?

2º.- Dice que la ley es igual para todos. Si es tan pulcro en garantizar el trato igualitario a todas las entidades deportivas, ¿por qué no se exige el mismo requisito al futbol base a la hora de bonificarlos? ¿Por qué este requisito no está incluido en ninguna ordenanza deportiva de ningún otro municipio? ¿Quiere hacernos entender nuestro Ayuntamiento que sólo son ellos los que cumplen la ley?

3º.- Argumenta que el cambiar la ordenanza no es el problema. Claro que lo es. Y si no ven en ello el problema, ¿por qué no lo hacen, y así todos contentos, evitando un conflicto social innecesario?

4º.- El Ayuntamiento sigue centrando el problema en el Xerez CD. No quiere reconocer que la normativa afecta a toda la ciudadanía. Somos los ciudadanos quienes solicitamos el cambio porque nos afecta a todos. Si hemos planteado el problema en el pleno, en nombre de la Asociación Afición XCD (que también nos apoya), es porque nuestro Ayuntamiento impide hacerlo como ciudadano independiente a cualquier asociación: si no estás asociado, no tienes voz en el pleno.

La situación jurídica de este club no puede seguir siendo una justificación para no cambiar una norma desproporcionada. Son demasiadas preguntas sin respuestas para comprender la posición que ha adoptado el Ayuntamiento. Toma esta actitud convencido de ganar la guerra dialéctica, ya que el tiempo corre a su favor, y tiene el poder de hacer o no hacer.

Pero tener el poder no es tener la razón. Como dijo Unamuno "podrán vencer, pero no convencer. Para eso, hay que estar cargado de argumentos". Mientras tanto, seguimos en nuestra lucha, esperando que cualquier discrepancia se resuelva en el clima de respeto y cordialidad que debe de existir entre gobierno municipal y ciudadanos.