Rodri, defensa del Xerez CD: "El primer gol de La Palma es un error mío"

Rodri fue por primera vez esta temporada titular en el partido del Xerez CD en La Palma. El central jerezano se resintió de una tendinitis en la rodilla nada más comenzar la pretemporada y desde entonces tuvo que centrarse en su recuperación trabajando al margen del equipo. El defensa, tras probar con unas plantillas que le han permitido mejorar bastante, reapareció en el partido contra el Puente Genil disputado en el Pedro Garrido y también tuvo minutos en el choque contra el Xerez DFC.

Las bajas en el centro del campo de Reina, sancionado con un encuentro, y Adri Rodríguez obligaron al técnico xerecista a tirar del central, que ocupó el puesto de mediocentro defensivo, una demarcación que ni mucho menos le es desconocida, ya que jugó muchos partidos en esa posición cono Emilio Fajardo hace dos campañas.

El zaguero, como el resto del equipo, no se marchó contento del Municipal de La Palma, donde el Deportivo encadenó la tercera jornada consecutiva sin ganar, aunque rompió la mala racha de dos derrotas seguidas frente a Bollullos y Xerez DFC. "Nos vamos con un punto, pero nos sabe mal porque sabíamos que teníamos que conseguir los tres. Es verdad que el partido se nos pone en contra rápidamente y tenemos que ir a remolque. No nos vamos nada contentos", comentaba Rodri.

"Nos han llegado tres veces y nos hacen tres goles en errores nuestros"

El xerecista fue el autor del empate a uno y el colegiado le anuló también un segundo tanto por ayudarse con la mano derecha para controlar un balón en un saque de esquina. Pero el defensa, autocrítico, se responsabilizaba del 1-0 de La Palma a los dos minutos de juego: "Hemos ido siempre a contracorriente, nos meten un gol pronto por culpa mía porque hago un mal despeje, luego conseguimos empatar que era difícil y nos vuelven a marcar, siempre fuimos a contracorriente y han tenido tres llegadas y tres goles por errores nuestros".

El Deportivo ha sumado sólo 1 punto de los últimos 9 y Rodri afirma que lo mejor que pueden hacer es "agachar la cabeza y seguir trabajando, sabemos que tenemos equipo, cuerpo técnico y afición para sacar adelante esto todos juntos". Y es que la dinámica del XCD, que estuvo imbatido las nueve primeras jornadas, "sabíamos que era imposible de mantener, pero está durando demasiado esta mala racha".

"A agachar la cabeza y a trabajar, tenemos equipo para sacar adelante esto"

Rodri fue titular por primera vez esta temporada y aguantó los 90 minutos "después de mucho tiempo, me he encontrado bien pero no estoy al cien por cien, necesito minutos para ir cogiendo confianza y sensaciones, he marcado un gol que no ha valido de mucho, sólo para sumar un punto".

Por último, agradeció a los aficionados el desplazamiento hasta La Palma del Condado: "Darles las gracias y pedirles disculpas por no conseguir los tres puntos, creo que el equipo puede dar mucho más, que es lo que se merece esta afición y decirles que vamos a trabajar el máximo y los esperamos el domingo en Chapín", finalizó.