Rodri, defensa del Xerez CD: "Hay que intentar alargar esta racha lo máximo posible"

Rodri, defensa del Xerez CD, por fin ha visto la luz. El jerezano fue uno de los fichajes rutilantes del Deportivo en verano, volvía a la que es su casa después de un año en el Real Jaén, pero en los primeros entrenamientos de la pretemporada recayó de una tendinitis crónica en la rodilla izquierda y desde entonces se ha mantenido en el dique seco. Unas plantillas especiales han obrado el milagro, el jugador llevaba un par de semanas entrenando con el grupo y contra los pontanos tuvo los primeros minutos de la temporada. Un. nuevo guerrero para Checa.

El zaguero confiesa que ha pasado por momentos complicados porque "unos días tenía molestias y aguantaba y otros no podía ni caminar. Ya por fin estoy listo. No tengo molestias cero, pero son aguantables, no es como cuando tuve que parar porque no podía ni correr. Espero que vayan desapareciendo poco a poco, en pretemporada el dolor era muy fuerte y tuve que parar, las plantillas han ayudado, llevo un mes con ellas y se han reducido las molestias", apunta.

"El míster está gestionando de manera perfecta los minutos que da a cada jugador"

Ahora, tiene que ganarse poco a poco minutos para ir encontrando la forma: "Esa es la idea, llevo varias semanas entrenando y lo que toca ahora es coger el ritmo de competición que tiene el grupo, que es bastante alto, y luego intentar jugar cada vez que el míster me dé la oportunidad". Añade que no ha hablado al respecto con Checa: "No me ha dicho nada de minutos, somos una plantilla amplia y le está dando minutos a todo el mundo, está gestionando de manera perfecta en el reparto y cuando me toque entrar, estaré preparado", afirma.

Tras confesar que se sintió "muy bien" el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, cree que su polivalencia es un detalle a favor para poder ir entrando. "Va a depender de las lesiones y de cómo esté el equipo, soy polivalente y me puedo adaptar a varias posiciones, eso es bueno para el equipo y para el míster, que sabe que puede contar conmigo en cualquier posición. Hay que estar preparado para jugar donde el entrenador quiera y donde haga falta".

"Sabíamos que podíamos comenzar bien, pero este inicio de temporada era inimaginable"

Le ha tocado ver desde fuera el gran inicio de temporada del equipo, líder con 23 puntos de 27 posibles, y la racha de imbatibilidad -nadie le ha hecho un gol en las 9 primeras jornadas-. "El comienzo ha sido increíble, todos sabíamos a lo que veníamos y lo que queríamos, pero era inimaginable este inicio, ha sido muy bueno y hay que intentar alargar esta racha lo máximo posible. Sabíamos que podíamos empezar bien porque tenemos muy buen equipo, pero hay que tener los pies en el suelo porque sólo le sacamos tres puntos al Ciudad de Lucena, sabemos que en cualquier momento puede llegar una derrota o encajar un gol y hay que estar preparado para eso".

¿Dónde está la clave de este Xerez CD? Rodri lo tiene claro: "En el equipo en general, somos una piña dentro del vestuario, se está viendo que el míster está gestionando los minutos a la perfección, todo el que entra da un nivel muy bueno y eso se ve reflejado en los partidos". El vestuario, dice, es "de los mejores en los que he estado seguro, el año pasado no estuve aquí, pero en ese aspecto la dirección deportiva creo que ha acertado de pleno, ha traído gente muy buena en lo deportivo pero también en lo personal, todo eso suma para hacer un equipo". Y con respecto al partido de este domingo, quien avisa no es traidor: "Va a ser un partido muy complicado en un campo muy difícil. Es un equipo que hasta el otro día no había perdido".