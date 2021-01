Rubio, técnico del Antoniano, denuncia insultos racistas por parte de Lucas Correa

Francisco José Cordero Sánchez 'Rubio', entrenador del Antoniano, denunció al final del partido que su equipo perdió por 3-1 en La Juventud ante el Xerez CD, presuntos insultos racistas a su jugador Dabo, que fue expulsado en el túnel de vestuarios y que cuando le sustituyeron dirigió gestos obscenos a algunos aficionados que se encontraban detrás de la valla del campo de La Juventud siguiendo el partido desde fuera, por parte de Lucas Correa.

El técnico del cuadro lebrijano explicó: "Al final, nuestro jugador Dabo venía calentito y creo que Lucas Correa se equivoca de todas todas, no puede insultar de la forma que lo ha hecho, no puede decir p... negro, te voy romper las piernas. Lo denuncio aquí, se sabe que es él. Dabo no ha sabido aguantar según qué cosas y el árbitro le ha mostrado la segunda amarilla".

Además, insistió: "Lo de Lucas Correa hay que dejarlo claro, se equivoca. El árbitro, que ha hecho muy buen partido, lo escucha y dice que él es gitano, que está muy orgulloso y que no me importa. Todo eso me parece perfecto, pero el central del Xerez no puede insultar de esa manera, no sé si ha sido por el calentón. Además, se ha oído y hay que denunciarlo, no hay dejarlo pasar por alto".