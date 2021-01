El Xerez CD sigue líder invicto y con paso firme, pero se tuvo que poner el traje de faena para doblegar al Antoniano, un equipo joven, bien plantado en el campo, con las ideas claras y que vendió cara su derrota. Los azulinos continúan con paso firme y suman ya 28 puntos.

El Deportivo regresaba al campo de La Juventud tras haber disputado en Chapín tres partidos -Rota, Arcos y Cabecense- por la resiembra con nueve de nueve como local. Y su reto era seguir con la dinámica de victorias, pero no imaginaba que le costaría tanto superar a un Antoniano descarado y bien plantado que hasta se adelantó en el marcador con un golazo.

Poveda, de entrada, sorprendió con el once respecto al que ganó de forma brillante en el Pérez Ureba al Conil gracias al tanto de cabeza de Álex Colorado. Finalmente, Rodri no pudo salir de inicio por la lesión que se produjo en su rodilla en el entrenamiento del miércoles en La Granja y entró en el centro de la zaga Ramón Verdú, que debutaba, junto a Lucas Correa.

La recuperación de Carlos Calvo tampoco se produjo y su puesto fue para Palacios, que se convirtió en la sorpresa de la alineación. Juanca también regresó al centro del campo y Javi Forján se quedó en el banquillo, por lo que Chuma se quedaba solo en la punta de lanza.

El Deportivo entró al partido espeso, sin encontrar su sitio y con problemas para generar ante un rival sin complejos que a los diez minutos avisó de que iba muy en serio. Un centro-chut de Jesús desde el lateral del área que se envenenó obligó a Iván Ares a meter los puños tuvo al palo para mandar la pelota a saque de esquina.

Gol de Dabo

La réplica azulina llegó superado el cuarto de hora, con una bonita jugada combinativa que terminó con un tiro de Pato a la media vuelta que sacó Andrés con apuros. Y justo después, golpe a la línea de flotación del Deportivo. Dabo agarró un balón botando y le pegó de cine con el empeine exterior. Iván Ares no se esperaba para nada el lanzamiento y no pudo hacer nada para evitar el golazo del senegalés. 0-1. Minuto 18.

Y cuando peor lo pasaba el Xerez CD, la estrategia funcionó. Juanca botó un saque de esquina medido y Palacios, en el primer palo, saltó más que nadie para empatar de cabeza (31'). Lo más complicado ya estaba hecho.

El tanto reactivó al cuadro de Poveda y en una contra de manual estuvo a punto de voltear el marcador. Joselito inició la acción, la tocó Chuma y Pato no acertó (36'). En esa acción, el cordobés no estuvo acertado pero sí fue muy listo minutos después. Dentro del área le ganó la partida a Álvaro y el jugador visitante le agarró y le derribó. El árbitro no dudó ni un instante en señalar la clara pena máxima.

Pato, de penalti

El propio Pato, con muchas ganas de anotar, agarró el balón con fe para lanzar la pena máxima y engañó con calidad y templanza al meta del cuadro lebrijano para que el 2-1 subiera al marcador a falta de cuatro minutos del final de un entretenido primer tiempo.

Tras el paso por vestuarios y con Juanito por Pato en el campo, el Xerez CD se reactivó y salió con una velocidad más. En el 53, Joselito protagonizó una buena internada que no acertó a concretar Chuma y en el 58', su rival se quedó con diez por la expulsión de Álvaro. El defensa vio la segunda amarilla por una entrada sobre Palacios.

El Deportivo controlaba, monopolizaba el balón, pero no mataba el partido pese a sus ocasiones. En el 65', un trallazo de Lolo Garrido desde la frontal del área obligó a lucirse a Andrés. Mientras, el Antoniano no le pedía la cara al partido y en el minuto 70 dispuso de una doble ocasión. Un disparo Manu Romero, que acaba de entrar en el campo, lo sacó Ares a saque de esquina y Nacho mandó al larguero el córner.

Los azulinos se defendían con orden pero sufrían porque no ampliaban su ventaja. Lainez estuvo a punto de estrenarse con gol, pero Andrés se lució otra vez (74') y en el 80' Juanca mandó un buen disparo al larguen uro y en el 90', el meta voló para desviar el balón.

Ya, con el tiempo cumplido, Andrés, muy seguro durante todo el encuentro, falló y le hizo un regalo a Lainez, que no pudo tener mejor estreno. Hizo el 3-1 ya en el descuento.