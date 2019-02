Carlos Sanjuán, un 'refuerzo' para el Xerez CD en el tramo final de temporada

El centrocampista Carlos Sanjuán llegó el pasado mes de septiembre al Xerez CD y no necesitó demasiados partidos para meterse a la afición azulina en el bolsillo con sus buenas actuaciones. Sin embargo, lo que parecía un simple golpe en el dedo gordo del pie derecho se ha convertido en su peor pesadilla esta temporada y le ha tenido apartado de los terrenos de juego casi cuatro meses.

El azulino fue titular frente a Los Barrios una vuelta completa después, aunque ya había tenido algunos minutos en Conil. Se lesionó en el campo de Palmones ante la Unión el día que debutó Nene Montero (0-0) y ahí empezó su calvario. "Primero creí que era una tontería, que era un golpe en el dedo pero las molestias me impedían entrenar y me volvieron a examinar. Ahí me comentaron que tenía el cartílago dañado, forcé, jugué con el Sevilla y me pisaron tres veces, también jugué en Utrera y ahí le dije al míster que no podía más, que lo mejor para el equipo y para mí era que parara".

Aún no se encuentra al cien por cien porque "la forma la dan los partidos, no los entrenamientos. He perdido también movilidad en ese dedo y es complicado que la vuelva a recuperar me han comentado los médicos, me han dicho que igual ni con el tiempo la recupero. Menos mal que no me molesta para jugar".

A pesar de todo, el joven centrocampista comienza a ver la luz al final del túnel ahora y espera realizar un final de temporada "lo mejor posible para ayudar al equipo, tengo muchas ganas de jugar".

Durante todos estos meses confiesa que "lo he pasado muy mal porque no sabía cuánto tiempo iba a estar de baja. Si te rompes la rodilla sabes que la recuperación va para largo. Lo mío era para una semana, luego dos y me he llevado casi cuatro meses. El tiempo se me ha hecho eterno".

"Meternos arriba es difícil pero en el fútbol todo es posible, vi cosas peores"

Cuando Nene Montero le comentó el domingo que iba a ser titular, se llevó "una gran alegría. Estoy muy contento por volver a jugar de inicio y por la victoria en el minuto 86 y con un jugador menos, te sabe a gloria. Estaba ya en el banquillo y saltamos todos como locos con el gol de David, nos llevamos un subidón tremendo. Además, era ante un rival muy complicado, de los de arriba".

Personalmente, se sintió "bien en el campo, las sensaciones fueron muy buenas, jugué más de una hora y me encontré bien, los compañeros siempre te ayudan, este equipo es muy solidario".

Restan trece partidos para el final y Nene ha asegurado que el equipo se va a dejar el alma en todos. Sanjuán subraya que "si miras la clasificación puedes pensar que es complicado meterte arriba pero en fútbol he visto cosas peores. Tenemos que marcarnos objetivos a corto plazo y no obsesionarnos, los números son números".

Igualmente, añade: "Tenemos que darlo todo y sumar, sumar y sumar y a ver hasta dónde llegamos. Primero, Écjia y luego, Gerena. Hasta ahora, nos está faltando regularidad, hemos sumado muchos empates y eso nos ha penalizado".

La cita en Écija está a la vuelta de la esquina y cree que el encuentro "será disputado, como el de la primera vuelta en La Juventud. Nos quedamos con un mal recuerdo porque nos empataron con un penalti que sólo Piñero sabe si fue o no y él dice que no toca al jugador, que se deja caer. Ojalá nos salga un buen partido y volvamos con los tres puntos. A por ellos vamos".