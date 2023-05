Satoca se despide "orgulloso de haber vestido la camiseta del Xerez"

Alejandro Satoca no seguirá la próxima temporada defendiendo la camiseta del Xerez CD. El meta ilicitano formó parte de la plantilla del club azulino en la campaña 21/22 y regresó el pasado mes de diciembre para vivir una segunda etapa que ha sido más corta. En la primera, el Deportivo cumplió el objetivo de pelear por el ascenso a Segunda RFEF, aunque quedó eliminado a las primeras de cambio en la eliminatoria con el Ciudad de Lucena. En esta segunda, en cambio, sólo pudo ser séptimo, obteniendo la clasificación para la Copa RFAF, un objetivo sin duda menor.

El portero de Elche tuvo protagonismo con Emilio Fajardo hasta que una lesión en el Nuevo Colombino tras una entrada al tobillo de Peter le dejó fuera un par de meses. Una vez recuperado, ya no pudo quitarle la titularidad a Marc Vito y al término de la temporada fue uno de los descartes. Sin embargo, tuvo una segunda oportunidad y regresaba al Deportivo en diciembre, haciéndose un hueco en las alineaciones de Juan Carlos Gómez. Tras la destitución del cordobés, Juan Pedro Ramos repartió minutos entre él y César.

Ahora, tras anunciar el club que no seguirá en el Deportivo, el meta se ha querido despedir de la afición: "Hola, xerecistas. Quería despedirme de todos vosotros en estas líneas. Es bastante difícil escribir esto y decir adiós con palabras, no puedo describir todo el cariño que he recibido y cómo me acogisteis desde el primer momento.

Volví en Navidades creyendo en este proyecto y dejando muchas cosas atrás porque creía que podíamos conseguirlo. Quería hacer algo bueno en este club, pero al final no se pudo dar el gran objetivo que teníamos todos marcado. Sé que no ha sido una temporada buena y creedme que dolía mucho, pero llegará, estoy seguro de que os llegará.

Por último, deciros hasta pronto y que tengáis toda la suerte del mundo. Me siento muy orgulloso de haber vestido la camiseta del Xerez y espero que os hayáis identificado con un chico de Elche que se ha hecho xerecista para siempre y que cada vez que se ponía la camiseta daba todo por una ciudad y un club. Gracias a todos, tenéis algo muy grande. Siempre Xerez Club Deportivo".