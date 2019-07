Sergio Narváez: "Si me llega una oferta del Xerez DFC, la escucharé y la estudiaré"

Sergio Narváez ha roto su silencio varios días después de anunciar su marcha del Xerez Club Deportivo. El centrocampista jerezano asegura que ha pasado unos días complicados, al tiempo que añade que el caso está en manos de AFE.

El centrocampista, al igual que el sindicato de jugadores, considera que está libre y que puede negociar su futuro con cualquier club. Tiene varias ofertas de equipos de Tercera División con aspiraciones a ascender a Segunda B y agradece las palabras y el interés que mostró hace unos días Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC: "He leído lo que dijo Edu y le agradezco sus palabras. Si llega una oferta por su parte y nos interesa no habría problemas en escucharla y estudiarla, lo mismo que estoy escuchando a todos los equipos que se están poniendo en contacto conmigo. Estoy libre y puedo negociar con quien quiera".