Sergio Narváez, según AFE, está "libre a todos los efectos"

Sergio Narváez "está libre a todos los efectos". Son palabras de Gonzalo de Medinilla, codirector de la asesoría jurídica de la AFE, quien ha arrojado luz en el caso entre el futbolista jerezano y el Xerez Club Deportivo. El pasado jueves saltaba la sorpresa al anunciar el centrocampista su marcha del club xerecista, pese a que la temporada pasada firmó por tres campañas. Sin embargo, ahora se ha sabido que el jugador tiene una cláusula en su contrato por la que quedaba libre si la entidad le adeudaba tres meses -como es el caso, según apuntan desde AFE-, con la condición de que el notificara la resolución del contrato en plazo, como así ha sido. Además, se contempla una indemnización de doce mensualidades que, por supuesto, el futbolista va a reclamar a través de AFE.

Gonzalo de Medinilla es tajante a la hora de explicar la situación del centrocampista azulino: "Al chico se le deben más de tres meses y las cantidades están verificadas por la comisión mixta. El jugador tenía una cláusula en el contrato que estipula que en el caso de que se le debieran tres meses podía resolver su contrato con la única condición de notificarle por escrito al club su intención de resolver, con el derecho de reclamar las cantidades que se le adeudaban más una indemnización de doce mensualidades. Eso viene en el contrato. Lo único que tenía que hacer era comunicarlo por escrito. Ha llegado el plazo, el chico lo ha comunicado y en principio y a todos los efectos queda completamente libre. Ahora, si el club quiere ejercitar algún tipo de acción frente a él, pues que la ejercite y nosotros lo defenderemos. Yo lo único que puedo decir es que el jugador lo ha hecho bien, que ha actuado correctamente”.

Desde el club xerecista se ha apuntado que Sergio Narváez se había negado a cobrar a través de unos talones bancarios. Gonzalo de Medinilla, sobre este asunto, señala que "estuve hablando con el club y les dije que esto era muy simple, que se le hiciera una transferencia bancaria y ya tenía efectos liberatorios. Lo que pretendía el club era imponerle al chico un fraccionamiento de pago. Si tu a mí me debes una cantidad yo no tengo por qué aceptar un fraccionamiento. El club quería obligarle a firmar un documento donde aceptaba coger tres talones con los vencimientos que el club quería y eso no es pagar, eso es imponer la forma de pago que al club le convenía".

"El Xerez Club Deportivo lo tenía muy fácil -prosigue De Medinilla-. Si le hubiera pagado un mes, por transferencia, el chico no se podría haber ido porque ya no le hubieran debido tres meses. ¿Por qué no le han querido pagar ese mes? Porque no les ha dado la gana. Una vez verificada la deuda por la comisión mixta a finales de junio ¿por qué no haces el ingreso en la cuenta de la comisión? O si no, que se hubiera ido al notario y que hubiera consignado el dinero o bien que hubiera abierto la cuenta de consignación judicial a favor del jugador. Lo que no me vale es que me diga te lo he ofrecido y tú te has negado. Yo no me he negado. El jugador sabe que no puede negarse a percibir cantidades, otra cosa es imponer un fraccionamiento de pago como a ti te interesa".

De esta forma, el abogado del sindicato de jugadores insiste en que Sergio Narváez "no tiene licencia suscrita con ningún equipo y está completamente libre. Aunque el contrato es de tres años, el jugador suscribió licencia con el club por un solo año. Cosa distinta sería si hubiera suscrito licencia por más de un año. Como no es así, está libre. Y si el Xerez Club Deportivo piensa que tiene derecho a reclamar algún tipo de incumplimiento se tendrá que ir al juzgado a reclamarle las cantidades que entienda que tiene que reclamarle".

¿Y si el club le hiciera ahora una transferencia pagándole al menos una mensualidad? "Está fuera de plazo", explica De Medinilla. "Yo se lo he comunicado en plazo (la resolución del contrato). De hecho me esperé para poder comunicarlo correctamente, no lo he hecho ni un día antes ni un día después. El jugador podía comunicar que resolvía el contrato a partir del 1 de julio".

El abogado de AFE tampoco cree que pueda prosperar un intento de bloquear la licencia en el comité jurisdiccional por parte del club porque las cantidades ya están verificadas en comisión y admite que, federativamente, "me va a resultar complicado reclamar la indemnización de doce mensualidades" al no estar recogidas esas cantidades en la comisión mixta, lo que no es obstáculo para reclamarlas en próximas comisiones.