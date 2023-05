Primera toma de contacto del Xerez CD con Fidel y César

El Xerez CD, aunque a pasos lentos, continúa con la planificación de la próxima campaña 23/24. Miguel Ángel Rondán sigue con la ronda de contactos y, en esta oportunidad, le ha tocado el turno de pasar por la oficina azulina al lateral derecho Fidel Ibáñez y al guardameta César Ramón.

El encuentro ha sido positivo y, aunque aún no hay aún oferta por parte del club, la predisposición de las partes es buena, ambos tienen opciones de continuar en el Deportivo y volverán a reunirse con el director deportivo la próxima semana.

El defensa sevillano, que tenía licencia con Afición Xerez CD, tuvo protagonismo en gran parte de la primera vuelta, pero a partir de la derrota en Chapín frente al Ciudad de Lucena, Juan Carlos Gómez dejó de contar con él como titular. Luego, Juan Pedro le recuperó y disputó varios partidos de inicio. Tomó parte en 17 encuentros y acumuló 1.573 minutos. Su rendimiento no fue de los más bajos y cumplió. Llegó procedente del Utrera, equipo con el que realizó la pretemporada y el curso anterior destacó en el Gerena.

El guardameta César también ha pasado este martes por la oficina del club para cerrar su finiquito y es uno de los pocos futbolistas que tienen opciones de continuar, aunque aún no hay nada cerrado ni propuesta en firme.

El portero también llegó en verano procedente del Xerez DFC y si bien fue titular durante toda la primera vuelta, la llegada de Satoca le dejó en el banquillo durante algunas jornadas. Juan Pedro le 'recuperó' y los dos cancerberos alternaron bloques de tres partidos. Jugó 19 encuentros (1.693 minutos), fue expulsado con roja directa ante el Antoniano en Chapín y encajó 16 dianas.

Rondán, sin prisas

El director deportivo azulino también ha realizado ya una propuesta de renovación a Álvaro Rey, Iván Navarro y Álvaro Cascajo y espera la respuesta. Asume, y así se lo trasladó también a los socios en la asamblea del lunes, que "en estos momentos es complicado cerrar nada y la clave es tener paciencia. Todos queremos conocer los nombres de los primeros jugadores que van a renovar, de los primeros fichajes o del entrenador, pero es muy pronto. Hay que tener en cuenta que todavía no ha terminado la temporada, ya que los equipos se encuentran peleando por la fase de ascenso o por el play-out y todos esperan. Ahora, los jugadores buenos, que son los que todos queremos, esperan una oferta de superior categoría. Siempre he sido de la opinión de esperar, es preferible eso que no renovar o firmar ahora a un futbolista del que no estás convencido".