Un nuevo grupo inversor llega al Xerez CD

La reunión informativa del Xerez CD celebrada este lunes en el centro cívico Rosa Roige de San Benito guardaba sorpresas para los aficionados azulinos. El club ha hecho oficial la llegada de un nuevo grupo inversor y ha desvelado el nombre de su nuevo patrocinador principal, Tododisca suple a Torralva.

El encuentro arrancó puntual y levantó bastante expectación en un repleto salón de actos, con casi 150 aficionados presentes. Vanesa Calvo fue la encargada de abrirlo, desvelando detalles de la situación económica del club. "Por primera vez en muchos años, estamos al día y negociamos con los jugadores la última nómina ya algunos flecos pendientes con diferentes proveedores. No hay deuda y hay que tener en cuenta que durante la temporada hemos pagado al Ayuntamiento casi 40.000 euros por los campos de entrenamiento y por jugar en Chapón".

La temporada deportiva

A renglón seguido, tanto Juan Luis Gil, presidente azulino, como Miguel Ángel Gutiérrez desgranaron la temporada a nivel deportivo, haciendo hincapié en la validez de la plantilla para la categoría, aunque nunca rindió al nivel esperado y mostraron su descontento. Aseguraron que han tomado nota de los errores y que intentarán subsanarlos en el futuro. Subrayaron que el plantel estaba algo descompensando, admitieron la falta de un delantero y achacaron, entre otras razones, a la juventud de algunos jugadores y a no estar preparados para aguantar la presión el no haber logrado el objetivo de pelear por el ascenso.

Gestar Sport

Juan Luis Gil comentó que en estos momentos se encuentran "negociando con Gestar Sport la rescisión del contrato para no tener que llegar a juicio y no dilatar en el tiempo el problema" y volvió a destacar la ayuda recibida por parte del grupo cuando llegó hace año y medio. "Nos ayudaron muchísimo a crecer, pero no llegaron a algunos de los objetivos que nos habíamos marcado. En algunos departamentos, no estábamos contentos con su respuesta. Les realizamos un planteamiento para seguir y no lo aceptaron, querían participar en todas las parcelas. Ellos querían que Manolo Fernández continuase al frente del plano deportivo y nosotros apostamos por Miguel Ángel".

Según el mandatario azulino, "el tema lo llevan nuestros abogados y aseguran que lo podemos ganar, el contrato de ellos no lo firmaron con el Xerez CD, se firmo con Old Sherry".

Nueva cantera

La creación de la nueva cantera fue uno de los temas que más se debatió. Juan Luis Gil abogó por seguir de la mano de Afición Xerez CD y de unificar esfuerzos para contar con una cantera de calidad y cantidad y Miguel Rondán abogó por la misma idea. "El Xerez CD tiene una imagen y queremos apostar por menos equipos, pero importantes. En su día, el filial del Deportivo estaba en la categoría que nosotros estamos ahora y todos los otros equipos en las máximas categorías, es lo que pretendemos recupera de cara al primer equipo".

Tododisca

Una de las primeras novedades anunciadas en la asamblea informativa fue el cambio de patrocinador principal. Torralva no ha renovado el contrato que mantenía con la entidad desde hace varias temporadas y a partir del próximo curso será Tododisca. Francisco Javier Zuasti, administrador de la empresa, es xerecista, acudió a la llamada del club y se llevó la gran ovación de la noche.

Jesús López, el gran protagonista

Tras ese anunció, el presidente azulino soltó la noticia más positiva de la noche, presentó a Jesús López Parejo, cabeza visible de un nuevo grupo inversor para el Xerez CD. El abogado granadino, que no quiso facilitar demasiados detalles sobre el grupo que representa, ni sobre el número de integrantes ni su procedencia, sí dejó claras sus líneas maestras.

López, que será la cabeza visible del grupo de empresarios de distintos puntos de Andalucía que tienen experiencia en otros clubes en España y en el extranjero, expuso que llegan para "garantizar la viabilidad económica del Xerez CD, tendremos un presupuesto ajustado, pero firmar a un entrenador o a un delantero no debe ser un problema. Queremos profesionalizar el club a medida que avance categorías y el reto es a cuatro o cinco años. De momento, no vamos a entrar en el consejo de administración, pero no está descartado y es nuestro reto, formar parte del accionariado".

El nuevo grupo inversor trabaja con un sistema de datos estadísticos, que consiste en elaborar listados con los mejores jugadores y técnicos para cada club en base a la categoría, pretensiones y presupuesto. De este modo, su aportación en la parcela deportiva será cuantitativa y cualitativa.

El abogado granadino, que recibió muchísimas preguntas por parte de los socios, manifestó que "queremos apoyar al club para que crezca y luego recoger los frutos, de nada sirve aportar si no hay resultados deportivos. Eso sí, que quede claro que nuestro sistema de trabajo no está basado en la inteligencia artificial, nuestro sistema es una herramienta responsable que ayuda a los técnicos".

Juan Luis Gil agradeció al nuevo grupo "su apuesta por el Xerez CD. Estamos trabajando duro porque todos sabemos que el club en Tercera no es viable. Ellos son profesionales que vienen a aportar porque creen en su método de trabajo".

Chapín y campaña de socios

El equipo volverá a jugar en Chapín, ya ha mantenido contactos con Jesús Alba, actual delegado de Deportes, y Rafa Mateos, (PP) y creen que van a llegar a acuerdos para no tener que abonar una cantidad tan alta como hasta ahora por el uso de La Granja para entrenar y Chapín para jugar y también agradecieron a los socios la acogida de la precampaña lanzada la pasada semana y que finalizará a mitad de junio y el esfuerzo realizado por la comisión del 75 Aniversario para que todo saliera perfecto.

Unión del xerecismo

La reunión se cerró con una pregunta sobre la unión del xerecismo y la respuesta por parte del presidente azulino fue tajante: "Nosotros no nos hemos separado de nadie, el que quiera unión, que venga al Xerez CD, la puerta está abierta. Todos tienen aquí su casa".