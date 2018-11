Nene Montero, ¿con ocho basta?

El Xerez Club Deportivo sigue sin avanzar en la tramitación de la ficha del entrenador y Antonio Montero 'Nene' cumplirá su octavo partido sin poder sentarse en el banquillo azulino. El club no ha logrado desbloquear la denuncia que interpuso la pasada semana Julio Pineda, segundo entrenador de la entidad en la etapa de Juan Pedro Ramos, con quien sí se llegó a un acuerdo.

El técnico sevillano -que no quiere hacer declaraciones públicas pero que está muy molesto con el club xerecista- no ha vuelto a recibir una llamada de alguien del club desde el pasado lunes para intentar solucionar una situación que se está alargando más de la cuenta... hasta el punto de que Nene Montero está harto de la situación y tiene pensado hablar tras el encuentro contra el Cabecense y no parece que vaya a ser para dar su opinión del partido.

La entidad azulina no está de acuerdo con las cantidades que reclama el exfutbolista del XCD y el contacto que hubo a principios de semana tampoco sirvió para desbloquear la situación. Es más, según el exentrenador azulino ni siquiera hubo negociación. El club, según su versión, le pidió que quitara la denuncia y ofreció pagarle al menos una parte de lo que solicita antes de final de año, pero sin ninguna garantía. Finalmente, el técnico reclamó una cantidad a repartir entre él y Pella, uno de los ayudantes de El Pirata, al que tampoco han liquidado. Varios días después, el club no ha vuelto a comunicarse con Pineda, por lo que Nene Montero estará un día más en la grada de La Juventud siguiendo un nuevo partido de sus jugadores y el club seguirá acumulando multas por no presentar entrenador.