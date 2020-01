"Vamos con ilusión, está comprobado que cualquiera le gana a cualquiera"

Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, admite que la semana ha sido complicada para su equipo tras la inesperada derrota en La Granja frente al colista Córdaba B (1-3), aunque ya están centrados en el partido de este sábado (18:00) ante el Betis Deportivo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y apuesta por "hacer un encuentro serio a nivel táctico, como ante el Salerm, y puntuar".

-Tras la derrota ante el colista Córdoba B, cita ante un gallito, el Betis Deportivo...

-Hay que tener esperanzas, ilusión y ganas. Está comprobado, por lo que llevamos de campeonato, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Tenemos que ir motivados, con la intención de sacar algo positivo. Sabemos que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del grupo y al máximo goleador de la categoría. Tendremos que hacer un partido muy serio si queremos puntuar como mínimo.

-¿Cómo se le puede plantar cara al filial?

-Tenemos que plantear un partido similar al del Salerm Puente Genil aquí en La Granja a nivel táctico y tener paciencia con la pelota. Si el Betis no tiene la pelota sufre y no defiende bien. Por ahí van las directrices de cómo tenemos que plantear este partido. No podemos dar concesiones e intentar minimizar lo mucho bueno que ellos tienen, cuentan con jugadores con mucho gol, con mucha movilidad, gente joven con hambre porque tienen el primer equipo a un pasito. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien.

-¿A qué se debe la irregularidad de su equipo?

-Es lo que analizamos después de cada partido y lo que intentamos paliar. Necesitamos que la gente salga mentalizada desde el minuto uno y que mantenga el ritmo intenso durante los noventa. Partiendo de esa base, tendremos opciones de hacer algo en los partidos, de otra forma es imposible. Cuando concedes cuarenta y cinco minutos como en Utrera, Lebrija o ante el Córdoba es muy complicado, al final te cuesta mucho remontar los partidos. El otro día concedimos tres goles, luego hicimos las cosas muy bien en la segunda parte y si el encuentro hubiese durado un poquito más hasta empatamos. Los partidos no se pierden en el minuto uno ni se ganan tampoco pero desde ese momento hay que tener intensidad y actitud y es lo que intentamos.

-¿Le pesa al Xerez CD no encadenar varios resultados positivos consecutivos?

-No perder siempre es importante, eso nos daría un plus. Es lo que intentamos, encadenar varias victorias consecutivas o varios partidos puntuando. Eso refuerza a nivel mental, de grupo, de juego y te da mejoría en todos los sentidos, que es de lo que se trata.

-¿Le da vértigo mes de febrero que se les presenta?

-Hay que ir paso a paso, vamos a empezar por el Betis, vamos a intentar hacer un partido serio, intentar puntuar, si se puede ganar mejor que mejor, y luego ya pensaremos en el Ceuta. El mes de febrero es complicado pero no más que otros. Vino el colista y nos ganó, llegó el Salerm y le empatamos... Nada es fácil.

-Una semana más las bajas son importantes...

-Es algo que nos viene persiguiendo durante toda la temporada, no estamos teniendo suerte en ese sentido. No tenemos a Isra, Manu Lebrón y Juanma Aguilar, que nos dan muchísimo cada uno en su demarcación. Nuestra plantilla es corta y nos afecta, a ver si podemos recuperar pronto a todo el mundo y podemos hacer un once competitivo y un once con el que la gente no se duerma porque vea compañeros detrás que aprietan.

-¿Siente envidia sana al conocer los refuerzos de los equipos?

-Por supuesto. Nosotros también lo hemos hecho pero nos hubiese gustado hacerlo más y con gente de calidad, que nos hubiese dado ese plus de competitividad para salvar la categoría con holgura. Tenemos lo que tenemos y con eso vamos a luchar para salvar esto como sea.