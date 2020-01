Reacción inconclusa (2-3)

Vuelta a las andadas. En el día menos oportuno y ante el rival menos adecuado, el Xerez CD falló. Reacción inconclusa. El Deportivo, víctima de sus propios errores, perdió ante el filial del Córdoba 2-3, último clasificado sin tener en cuenta al excluido Écija, un encuentro vital de cara a sus opciones de alejarse de las últimas posiciones de la tabla. Ahora, sigue fuera pero sólo por la diferencia de goles. Suma los mismos 21 puntos que el Pozoblanco. Mientras, el filial se coloca a cinco y encadena tres jornadas sin perder.

Los de Juan Carlos Gómez se saltaron el guión previsto, no salieron concentrados ante un rival con confianza, intenso y con la suerte de cara porque en la primera parte llegó dos veces a la meta defendida por Juanma Cámara y anotó dos goles, uno de ellos en propia puerta. Con todo en contra, con 0-3 y a la desesperada los azulinos quisieron pero ya no pudieron. Recortaron distancias pero les faltó tiempo para al menos igualar el partido, que hubiese sido lo menos malo. El 2-3 al menos les llega para no perder el golaveraje tras el 1-2 de la primera vuelta.

El partido arrancó con las fuerzas niveladas y un Xerez CD algo frío pero sin pasar apuros, hasta que un centro de Iván Navarro lo despejó Dani Jurado, le cayó a Felipe y Álex Revuelta lo mandó al fondo de la portería en su intento de despeje. El filial sacaba petróleo de su primera acción clara. 0-1.

El Deportivo acusó el golpe, impreciso y sin el empuje de otras veces le costó muchísimo generar peligro. Aún así, Borja tuvo el empate a la media hora con un remate que estrelló en el larguero (31'). Luego, Álex Revuelta, solo, mandó a las manos de Eric un remate de cabeza tras una falta botada por Ramón Verdú (35'). Borja también acarició las tablas con una buena volea pero la despejó Eric (37').

Justo antes del descanso, el mazazo definitivo. Un saque de banda lo prolongó en el área Felipe y Víctor Díaz abrió brecha en el marcador a superar con la izquierda a Cámara (42') y en el 45, el meta azulino salva el tercero al despejar con el pie un buen remate de Felipe.

El descanso le sentó de maravillas a los azulinos, que regresaron al terreno de juego más intensos y con ganas de revertir la situación pero fue el filial el primero en volver a marcar en un desajuste defensivo. Felipe fue más listo que nadie y se plantó ante Cámara para hacer el 0-3 (61') de vaselina.

Con todo perdido, el Xerez CD se volcó y logró la recompensa a la insistencia en el minuto 64. Yeray, que había entrado en el terreno de juego por un desdibujado Balongo anotó en una jugada en la que el colegiado se pensó dar validez al tanto. La defensa cordobesa sacó el balón de dentro de la portería.

Con el 1-3, la afición, pese a estar bastante enfadada con el equipo, apretó al máximo. El 2-3 llegó al transformar Ramón Verdú un penalti por manos de Machado. Era el minuto 89. A falta de un minuto para el final y con cuatro de descuento, todos confiaban en una reacción que no llegó de milagro.

El Xerez CD quemó todas sus naves, se lanzó al ataque a base de colgar balones al área. El Córdoba B, totalmente replegado y sin salir de su área, defendió con todo un resultado que le da toda la vida que se le escapa al Xerez CD, que cada vez se complica más la existencia.