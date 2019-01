Vargas, director deportivo del Xerez CD, critica a José Juan, técnico del Betis Deportivo

Vicente Vargas, director deportivo del Xerez CD, ha salido al paso de las críticas que está recibiendo el Deportivo por los incidentes que se produjeron tras el encuentro ante el Betis Deportivo el domingo en La Granja (2-3). Lamenta los esputos al trío arbitral y que apedrearan el autocar del equipo rival pero critica duramente a José Juan Romero, técnico del filial, que denunció una agresión a Rodri por parte de un futbolista azulino.

Por un lado, defiende que el trato de su club hacia la expedición verdiblanca fue "exquisito desde que llegó al campo hasta que se marchó y se ha maltratado a nuestro club" y arremete contra José Juan Romero: "Al final del partido perdió totalmente los papeles, quiso entrar en nuestro vestuario y hasta la Policía le tuvo que decir que se marchara".

Bajo el punto de vista de Vargas, todo se ha descontextualizado: "El línea recibió algunos escupitajos y el árbitro así lo reflejó en el acta pero esa acción no tiene nada que ver con lo que ellos denuncian. En el campo no pasó nada y ahí están los vídeos del partido. Se pusieron ganando por 0-3 pero a raíz de sus cambios y de los nuestros, todo cambió, estuvieron a merced de nosotros y no empatamos porque el línea nos anuló un gol legal. Deportivamente no hubo más".

Luego, aclaró: "Al final del encuentro no hubo nada, lo único que vi fue a un entrenador del Betis que tenía totalmente perdidos los papeles, incluso hablando con la grada y delante de la Policía y de nuestra seguridad. No sé qué pasó pero un máximo dirigente de un equipo como el Betis tiene que guardar la compostura y no hacer lo que hizo al final".

Enfadado "No creo en manos negras pero el línea que nos anula el gol de David es el mismo que nos pita el penalti el día del Ecija, no ha tenido suerte con las decisiones"

Vargas detalla que "entró gritando y con las manos levantadas diciendo que un jugador nuestro había agredido a uno suyo. Si es verdad lo que dice, que denuncie, que allí había muchos testigos. Lo que no puede hacer es entrar en el túnel de vestuarios. Yo lo único que le dije de forma educada es que se marchara porque allí no tenía que estar y ahora resulta que los malos de la película somos nosotros. Ha habido medios que han publicado esas noticias y nadie a llamado para conocer nuestra versión. Eso es todo mentira".

En cuanto a las lunas rotas del autocar, recalca que "el Xerez CD no es el responsable de nada de eso, ahí no podemos hacer nada porque fue fuera de las instalaciones y cuando ya volvían para Sevilla. Lo criticamos porque eso no se debe hacer pero de encerrona en el campo, nada".

Por último, admite que "estamos esperando la resolución de Competición. El acta refleja lo que refleja, lo que pasó, que el partido se detuvo dos veces por los escupitajos. No creo que exista ni mano negra ni mala intención en los colegiados, pero el línea que nos anuló el gol de David fue el mismo que nos pitó un penalti en contra el día del Écija. Las dos veces se equivocó, es fútbol y el chaval no ha tenido suerte ni nosotros, que tenemos tres puntos menos por esas dos acciones".