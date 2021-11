El Xerez CD, ante el reto de lograr el primer triunfo a domicilio en Lucena

El Xerez CD, al igual que hace dos jornadas cuando visitó al Utrera en Vistalegre, afronta esta tarde ante el Ciudad de Lucena en el Municipal un encuentro con más de tres puntos en juego y de los que los de Fajardo no pueden ni deben perder.

El Deportivo se mide a un rival directo en la lucha por uno de los puestos de ascenso y necesita lograr su primera victoria de la temporada lejos del Pedro Garrido en Liga para no alejarse de la zona alta. Con ello lograría además romper las estadísticas y conseguir su primer triunfo en el campo aracelitano. Los azulinos han visitado en cinco oportunidades a los cordobeses, han encajado tres derrotas y arañado dos empates.

Tras dos duras derrotas seguidas, contra el cuadro de Rubio (4-1) en Liga y ante el Córdoba en Copa RFEF (0-1), los azulinos vieron aumentada su autoestima con la goleada en el Pedro Garrido al Ceuta B (5-0) y ahora deben refrendar que se encuentran en un buen momento ante los de Dimas Carrasco, que llegan a este compromiso también reforzados, ya que encadenan cuatro jornadas sin perder, con tres triunfos -Ceuta B, Cabecense y Rota- y un empate la pasada semana ante el Antoniano en Lebrija, en un choque en el que Javi Forján incluso llegó a fallar un penalti.

Cambios en el once

Fajardo, una vez más, realizará cambios en el once respecto al que superó al filial caballa en casa. Recupera a Lucas Correa tras cumplir su sanción y es probable que el uruguayo regrese al centro de la zaga junto a Rodri, con Cancelo en el lateral derecho y David León en el izquierdo.

La medular, sin Juanca, que se encuentra en la fase final de su recuperación y que al final no ha entrado en la lista, será para Adri Rodríguez, Álex Colorado y Migue García.Joselillo cumplirá su último partido de sanción y Laínez podría aparecer en el once en ataque junto a Juanito y Rubén Jurado. De todos modos, tampoco hay que descartar la presencia de Palacios después de sus dos goles al Ceuta B.

Sorpresas en la lista

La convocatoria a vuelve presentar sorpresas. En esta oportunidad, se han quedado fuera por decisión técnica Álex Pavón, Óscar Jiménez, Cabellero y Cazalla y regresa el meta Marc Vito, que no fue citado ante el cuadro de Berlanga tras su fallo en la Copa ante el Córdoba.

De este modo, la lista de jugadores convocados es la siguiente: Satoca, Marc Vito, Cancelo, Rubén Sánchez, Lucas Correa, Rodri, David León, Iván Gutiérrez, Adri, Colorado, Migue García, Laínez, Juanito, Iván Navarro, Jordan Lamela, Palacios, Borja y Rubén Jurado.

Dimas Carrasco elogia al Xerez CD

Mientras, Dimas Carrasco cuenta con todos sus jugadores disponibles, una vez que Mustafá Troncoso se ha recuperado de sus molestias físicas. Salvo sorpresas, prepara un once ofensivo, con el exazulino Javi Forján en la punta de lanza. El ex del Guada Joao también estará en la medular y en ataque el también ex xerceista Brian Triviño podría quedarse de inicio en el banquillo, aunque podría aparecer escorado a banda.

El técnico asegura sobre el partido que "va a ser muy parecido al que disputamos en Marbella en la Copa RFAF. Los entrenadores nos conocemos, ellos conocen nuestros puntos fuertes y débiles y nosotros los suyos. La presión es de ellos, que luchan no por estar en la parte alta, sino por el liderato con el Recre. Tienen un equipazo. Nosotros, aunque no tengamos esa obligación, queremos estar lo más cerca de los puestos de 'play-off'. Veremos un partido intenso y el equipo que se haga con el balón tendrá el control del partido".