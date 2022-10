Álvaro Rey: "El gol lo ha metido Rafa desde arriba"

Álvaro Rey regresó al Xerez CD diez años después de su primera experiencia en el club azulino procedente del Deportivo de la Coruña -Primera RFEF-. El sevillano estuvo a las órdenes de Paco Peña durante la pretemporada a la espera de que le surgiera una oferta interesante de superior categoría, pero finalmente decidió subirse al proyecto xerecista reconociendo que tenía "una espinita clavada" por su primer paso por el club en aquella última temporada en liga profesional.

Para el atacante era su primer partido en Chapín -debutó en Copa RFEF contra el Moralo y en Liga con el Pozoblanco, ambos en el Pedro Garrido- y no pudo tener mejor desenlace. Un gol suyo a los 83 minutos daba la primera victoria al Deportivo, un triunfo que los azulinos necesitaban como agua de mayo tras sumar sólo 3 puntos en las 5 primeras jornadas. "Rafa (Verdú) nos ha ayudado desde arriba, no tengo ninguna duda de que ha sido él el que ha metido ese gol", comentaba tras el partido el autor del 2-1.

Rey reconocía al término del partido que el triunfo era "muy importante para recuperar la dinámica positiva; habíamos entrado en una un poco negativa en partidos que creo que no merecimos perder y contra el Coria teníamos que ganar sí o sí; el grupo, el entrenador, el cuerpo técnico, el club y la afición lo merecían ya y ha sido el primer pasito para seguir escalando".

El XCD jugó unos primeros 20 minutos de alta escuela, desarbolando a un oponente que defensivamente suele ser muy sólido. Las ocasiones fueron cayendo, pero sólo Cascajo vio puerta y para colmo el Coria empató en su primer acercamiento. El atacante apuntaba que "el equipo ha hecho lo que hemos trabajado toda la semana y ha salido a la perfección entre comillas, porque mínimo nos merecíamos irnos al descanso con tres goles; pero esto es fútbol, creo que la única forma que tenían de hacernos peligro era a balón parado y nos hacen así el empate. Pero el equipo se ha merecido la victoria e incluso por más goles", resaltaba.

Álvaro Rey confía en que esta primera victoria libere de presión a la plantilla y que a partir de ahora entre en una dinámica positiva y esté más acertado de cara a portería: "Cuando empatamos la semana pasada en Gerena dije que si viniéramos de una dinámica positiva seguramente ese partido lo hubiésemos ganado. Hay días que a lo mejor vamos a tener una y la metamos y ganemos y otros, como ahora, que hemos tenido siete y sólo han entrado dos y casi al final, pero lo importante era sumar la victoria, que ya la veníamos mereciendo".

Sí está seguro de que la victoria dará confianza al equipo y ya piensa en el Sevilla C: "Tendremos una semana más tranquila, sabemos que somos el Xerez, que tenemos una exigencia, un escudo y una ciudad que defender y ya teníamos que ganar. Esperemos que esta victoria nos sirva para entrar en una dinámica positiva y ahora jugamos con un equipo difícil como es el Sevilla C, chicos que juegan muy bien e intentaremos sumar allí los tres puntos".

De su gol, el que dio el triunfo ante el Coria, y de su regreso al Estadio señaló que "he vuelto a jugar en Chapín diez años después y qué mejor noche para meter gol. Además creo que Rafa nos ha ayudado desde arriba, el gol lo ha metido él, no tengo ninguna duda de eso. Yo he venido aquí a aportar tanto dentro como fuera. El gol es anecdótico porque lo importante es la victoria, que los chicos la merecían".