Sufrida primera victoria de la temporada (2-1)

El Xerez CD ha sufrido lo indecible para lograr la primera victoria de la temporada, que ha llegado en la sexta jornada de Liga contra el Coria, que ha jugado con diez futbolistas la última media hora por la roja directa a Casado. Los azulinos han completado una gran primera parte en la que han fallado muchísimas ocasiones, adelantándose con el gol de Cascajo, aunque los de Puma empataban poco después. En una segunda mitad más trabada, los de Paco Peña encontraron el justo premio a su esfuerzo a 7 del final con el tanto de Álvaro Rey, que dedicó al cielo, donde Rafa Verdú seguro que ha guiado a su equipo hacia el primer triunfo en Liga.

La primera ovación de la tarde se la llevó Rafa Verdú, fallecido el pasado miércoles, antes de que comenzara el partido tras un emocionante vídeo que se pudo ver en la pantalla del marcador de Chapín. El Estadio rompió en aplausos escuchando por última vez las palabras del hasta ahora presidente de honor del Xerez CD.

Prescindió Paco Peña del doble pivote de inicio y Maqueda, titular en La Rinconada contra el Gerena, se quedó en el banquillo. José Parada y Jesús Parada fueron los encargados de jugar en la medular, con un trío de mediapuntas formado por Iván Navarro, Álvaro Rey y Joseliyo y como jugador más adelantado nuevamente Cascajo.

Salida en tromba

Arrancó el choque con una clarísima ocasión a los 32 segundos de Joseliyo, que remataba fuera un magnífico centro de Iván Navarro desde la derecha. El antequerano, absolutamente solo, pegaba al balón tal como le vino, marchándose el remate a la derecha de Isco.

Dos minutos después, el que no acertaba con la portería rival fue Álvaro Rey. La jugada la inició por la izquierda Joseliyo, apuró hasta el fondo y puso el balón atrás, pero el sevillano tampoco tuvo el punto de mira ajustado y en lugar de cambiar de palo, tiraba a la derecha del marco visitante, otra vez fuera.

El XCD tenía una autopista por la banda derecha y percutía una y otra vez en unos primeros diez minutos que eran los mejores de la temporada. Un defensa tenía que taponar un remate de Cascajo a centro de Rey y en la siguiente jugada Jesús Parada le ganaba la espalda al lateral derecho coriano, pero su remate iba a las manos de Isco.

La alegría dura poco

El gol tenía que llegar en cualquier momento y por fin abría la lata el equipo de Paco Peña al cuarto de hora por medio de Cascajo. El delantero recibió una magnífica asistencia de Jesús Parada, se quedó delante de Isco al que regateó para marcar a puerta vacía.

Perdonaba el segundo Cascajo minutos después ante Isco. El punta eligió mal y en lugar de optar por elevarle el balón en su media salida quiso controlar y se hizo un lío, dando tiempo a un defensa para despejar el peligro. Y quien aprovechó la primera que tuvo fue el Coria. Otra vez a balón parado. Falta que saca Juan Gómez, remata Cabana en el segundo palo, César palmea dejando el balón muerto en el área pequeña y Luis Holgado remachaba a la red.

Acusó el golpe el Deportivo, que ya no llegaba con la alegría de los primeros minutos, aunque el Coria seguía dando muchas facilidades en defensa. Cascajo no se entendía con Iván Navarro en una mala salida de Isco que el cuadro azulino no supo aprovechar mientras que el Coria de nuevo llevaba la incertidumbre a balón parado, una faceta en la que los xerecistas han encajado dos goles en los dos últimos encuentros.

Lo intentó Álvaro Rey de falta directa lejana, metiendo el puño izquierdo Isco a saque de esquina. Pero fue Jesús Parada el que tuvo la mejor ocasión para desnivelar de nuevo el marcador en una espectacular jugada de Iván Navarro. El sevillano le hacía un roto al lateral derecho del Coria, ponía el balón atrás, Álvaro Rey se baría de piernas y Parada Junior, con todo a favor, disparaba raso al centro, atrapando Isco.

Segundo acto intenso

Las fuerzas estuvieron más igualadas en el inicio de la segunda mitad y aunque seguía siendo el Deportivo el que llevaba el peso del partido, a los de Paco Peña les costaba mucho más llegar con peligro a la meta de Isco y la grada comenzaba a impacientarse.

Estaba perdiendo la batalla en el centro del campo el Deportivo, pero el Coria se quedaba con 10 por la roja directa a Dani Casado. En un rifirrafe, le soltó el brazo a Fidel sin que el balón estuviera cerca, el colegiado vio la acción y lo mandó al vestuario. Acto seguido, el XCD se pudo adelantar en una jugada de Iván Navarro que Jesús Parada remató fuera haciendo lo más difícil.

El Coria pasó a jugar con dos líneas de cuatro y Cheick, sustituto de Palacios, como una isla arriba; mientras que Paco Peña también movió el banquillo, entrando Lay y Lobo por Joseliyo y Jesús Parada. Pedía el técnico azulino abrir el campo y el Xerez CD tocó a rebato.

Éxtasis en Chapín

Se le acababa el tiempo al equipo azulino, que no encontraba el camino para hacer daño a un Coria agazapado, que se defendía con orden y que no renunciaba a sorprender en alguna contra. César tuvo que emplearse a fondo a un disparo lejano de Migue.

Pero a 7 minutos del final, por fin llegaba el 2-1 tras otra cabalgada por la derecha de Iván Navarro a pase de José Parada. El extremo la puso atrás y Álvaro Rey embocaba al fondo de la portería, haciendo estallar de júbilo Chapín.

Iván Navarro pudo hacer el tercero en una contra, pero llegó fundido al área y su disparo se le marchó desviado con todo a favor. Supo sufrir el Deportivo en los instantes finales y el Deportivo suma el primer triunfo de la temporada.