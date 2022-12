El Deportivo se atasca en Chapín (1-1)

Se cortó la racha del Xerez CD en Chapín. El equipo azulino no ha podido con un Atlético Antoniano muy serio que sigue sin perder fuera de casa, mientras que los de Juan Carlos Gómez no han aprovechado la oportunidad de regresar a zona de play-off de ascenso. José Parada adelantaba a los xerecistas al poco de comenzar la segunda mitad y Ángel, de penalti, establecía las tablas tras un penalti que además le costó la tarjeta roja a César. El Deportivo, que había ganado sus tres últimos encuentros en el Municipal, suma un punto de los últimos seis y este jueves, en Bollullos, está obligado a ganar para que la zona de privilegio no se aleje más.

Juan Carlos introdujo un par de cambios en la alineación de los azulinos y cambió los laterales, dando entrada a Ramón en la derecha y a Iván Gutiérrez en la izquierda, quizá pensando en rotar debido al partido del jueves en Bollullos y al del próximo domingo, de nuevo en casa, contra el Conil. En total, tres cambios en la línea defensiva, ya que Juan Luna ha sustituido al sancionado Daviti en el centro de la zaga, en la que únicamente ha repetido Rubén. El resto del equipo, el mismo de las últimas semanas con César en la portería, los hermanos Parada y Álvaro Rey en la medular; Joseliyo e Iván Navarro en las bandas y arriba Cascajo. En el banquillo se quedaba de inicio Dani Del Moral, última adquisición de los xerecistas.

Dos ocasiones al inicio

Salió con las ideas claras el Xerez CD y a los 3 minutos Juan Luna tenía la primera ocasión para los azulinos rematando una falta botada por Álvaro Rey, yéndose la pelota junto al palo izquierdo de Brian. En un desajuste defensivo del Antoniano, José Parada metió un pase espectacular a Iván Navarro, que se quedaba solo ante el meta lebrijano, pero buscó la vaselina y el remate se iba muy por encima del larguero.

El Antoniano ajustó sus líneas y poco a poco fue nivelando el partido, lanzando alguna que otra contra con peligro, aunque era el Deportivo el que de nuevo buscaba la portería de Brian en un disparo de Joseliyo que se iba cerca de la escuadra.

Los De Diego Galiano se iban sintiendo más cómodos con el paso de los minutos y asustaba a los 24 minutos tras una pérdida en el centro del campo de Joseliyo, que reclamó falta. Pablo Gil ganó la disputa en la banda y cedió a Lamela. El centrocampista isleño se preparó el remate desde la frontal y su zurdazo se iba junto al palo derecho de César.

El Antoniano nivela

Los xerecistas no encontraban su juego y sólo un chispazo de sus jugadores de más calidad podía desnivelar la balanza, muy equilibrada en el tramo final de la primera mitad. Cascajo sacó del letargo a la afición local con una buena jugada por la derecha, apuró hasta la línea de fondo y su centro atrás no encontró rematador, pues tanto Navarro como Rey hicieron el mismo movimiento hacia la portería.

El Antoniano se estiró en los minutos finales y casi se va al descanso con ventaja tras un saque de banda de Laínez que prolongó Guti y remataba de cabeza Benito, sacando César la mano para enviar a córner.

Parada abre la lata

La segunda mitad no pudo comenzar mejor para el Xerez CD, que se adelantaba en el marcador con el tanto de José Parada tras un saque de esquina botado por Álvaro Rey. La pelota se paseó por el área sin que ningún defensa del Antoniano acertara a rematar y pasado el segundo palo el mayor de los Parada enganchaba un virulento derechazo que se coló como un obús en la meta de Brian.

El Antoniano se pudo meter en el partido con una doble ocasión tras otra pérdida en el centro del campo de Joseliyo. Los de Galiano montaron la contra y primero Benito y luego Javi se encontraron con la magnífica respuesta de César.

Y del posible 1-1 al posible 2-0 en la siguiente jugada, contra de Cascajo, que ve cómo le dobla Jesús Parada por la izquierda y el centro de éste no logró conectarlo Iván Navarro en boca de gol.

Penalti y expulsión

El Antoniano dio un paso adelante, Galiano introdujo dos cambios ofensivos y en una contra Nacho llegaba antes al balón que César. El colegiado Álvarez Rodríguez no dudó en señalar la pena máxima y además expulsaba al meta azulino, que se marchaba del campo pidiendo perdón y ovacionado por la grada. Tuvo que entrar Nico en frío por Cascajo para intentar detener el penalti, pero Ángel no perdonaba desde los 11 metros, restableciendo la igualada.

Con uno menos, Juan Carlos metió más mordiente arriba, Soto entraba para colocarse como hombre más adelantado y debutaba Dani Del Moral aunque los sevillanos se encontraban cómodos, tenían superioridad en el centro del campo con un XCD partido en dos y metían miedo cada vez que jugaban a la espalda de los centrales. Pero no hubo tiempo para más y el encuentro acababa en unas tablas que son justas.