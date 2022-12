El Deportivo busca un triunfo que le devuelva a zona de play-off de ascenso

Si el Xerez CD quiere engancharse de nuevo a los puestos de arriba tiene que ganar este domingo en Chapín (19:30 horas) a un rival directo como es el Atlético Antoniano, equipo que dirige el guadalcacileño Diego Galiano y que llega al Municipal con cinco exxerecistas -Óscar en principio no podrá jugar por una cláusula en su traspaso- y en la quinta plaza tras la victoria este sábado del Pozoblanco y el empate del Puente Genil. Un triunfo devolverá al Deportivo a plazas de play-off de ascenso.

Pasada la resaca del encuentro del 75 Aniversario contra el Cádiz, donde los azulinos dieron una buena imagen empatando sin goles contra un rival de Primera División, el Deportivo retoma la actividad liguera en una semana que se presenta muy cargada, ya que el jueves hay liga y se visita al Bollullos (17:00 horas), otro adversario que está metido en la pelea por las posiciones de play-off de ascenso.

Los xerecistas afrontan el choque tras la derrota en Cartaya que supuso cortar una racha de siete encuentros sin perder y que descabalgó a los de Juan Carlos Gómez de la quinta plaza. Los tres puntos deben quedarse en Jerez porque los de arriba no aflojan, aunque el rival no lo va a poner fácil. Al contrario, los equipos de Diego Galiano no han perdido a domicilio, se arman muy bien en defensa y salen a la contra con mucho peligro. El Antoniano ha sido el único que hasta el momento ha ganado en Ceuta y ha pescado también en Puente Genil, Conil y Cartaya y viene de frenar al líder, que sólo pudo sacar un punto en Lebrija.

"Será un partido para tener paciencia" ha advertido Juan Carlos Gómez en la previa del encuentro. Un encuentro para ir desgastando al rival, darle mucho ritmo al juego y abrir la lata pronto. En suma, un partido similar al de hace dos semanas contra el CD Rota, al que costó derrotar por la mínima gracias al golazo de Joseliyo desde 30 metros.

En lo deportivo, Juan Carlos se ve obligado a retocar la defensa por la sanción de Daviti, indiscutible en el dentro de la defensa azulina desde la tercera jornada. Juan Luna, que en Cartaya jugó de mediocentro, es el cambio natural para ocupar la baja del jerezano, aunque Urri, que hasta el momento ha contado muy poco, también tiene sus opciones. En el otro lado de la balanza, el técnico cordobés recupera a Cascajo, que se perdió el duelo en Cartaya al tener que cumplir un partido de sanción por ser expulsado con el Hinojos juvenil, equipo al que entrena.

El míster azulino ha citado a toda la plantilla, incluido Dani del Moral, refuerzo que ha llegado esta misma semana al Deportivo.