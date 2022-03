Decepción en Chapín (1-1)

Decepción en Chapín. No fue el regreso soñado ni esperado. El Xerez CD, en un partido tan gris como la tarde, no ha pasado del empate a uno ante un Antoniano que nunca le perdió la cara al encuentro, tuvo fe y pescó un punto en el tramo final. Iván Navarro adelantó a los azulinos en la primera mitad y Alberto puso el equilibrio en el marcador a nueve minutos del final.

El Deportivo, después de los resultados de la jornada tenía que ganar para no perder comba y falló. El Córdoba B se impuso a Los Barrios y se ha colocado tercero, el Gerena derrotó al Ciudad de Lucena y el Utrera ganó en Puente Genil. Los azulinos ahora son quintos con 49 y el cuadro sevillano le pisa los talones.

De salida, Fajardo apostó por el mismo once que empató la pasada jornada en el Navarro Flores ante el Rota (0-0) con el único cambio en la medular de Adri Rodríguez por Appiah. Álex Colorado se quedó de inicio en el banquillo, igual que un convaleciente Joselillo.

Un césped perfecto y además rápido por la lluvia invitaba a jugar y el encuentro arrancó frenético. Antes de cumplirse el primer minuto, Borja remató en el área pequeña un buen centro de Ramón García, lo sacó el portero con muchos apuros y el rechace de Lamela fue invalidada. La réplica del Antoniano llegó en la siguiente acción. Una falta en el lateral del área que lanzó Ángel y la despejó Marc Vito arriba a saque de esquina.

Navarro abrió la lata

El Xerez CD, con ganas y muy arriba, buscaba el gol ante un rival bien colocado y sueprado el cuarto de hora hizo saltar la banca. David León se escapó por su banda y entregó el balón en el vértice del área a un Iván Navarro que se acomodó la pelota y le pegó perfecto y abajo sorprendiendo con su disparo a Antonio. Lo más complicado ya estaba hecho. 1-0. Minuto 16. Y no es el primer tanto del ex del Córdoba en el Municipal, ya que también hizo el primer tanto de la victoria de su equipo contra el Sevilla C por 2-0.

A Ramón le llegó un balón suelto en el área, le pegó con fe pero el tiro se estrelló en dos defensa (31'). En el 34' fue Jordan Lamela el que buscó el portal rival con un lanzamiento que acabó en las manos de Antonio. y en el 40', una falta en el lateral del área por un activo Iván Navarro la depesjó de puños el portero.

El primer acto llegó a su fin con un jugadón que no terminó en gol de milagro. Iván Navarro cogió la moto, le puso un excelente servicio a Óscar en el punto de penalti y el delantero, en lugar de disparar, le cedió el balón a Borja que no llegó.

Mala segunda parte

Con ventaja en el marcador, pero con todo por decidir, al Deportivo le costó más de inicio generar peligro. Aún así, Borja dispuso de una buena acción con un remate de cabeza que no llegó a contactar bien.

Fajardo movió banquillo buscando un revulsivo y sacó del verde a Jordan Lamela para dar entrada a Joselillo, que reaparecía tras su lesión, y también retiró a un cansado Adri Rodríguez y entró en escena el capitán Álex Colorado.

El Antoniano no le perdía la cara al encuentro y llegaba poco, pero cuando lo hacía generaba inquietud. Tras un desajuste defensivo en un saque de esquina, Álex Macías remató un balón suelto dentro del área que acabó otra vez en córner. El partido se hacía largo y el Deportivo, pese al empuje de la grada, no terminaba de sentirse cómodo. El rival no le permitía hacer su juego ni ser intenso.

Mazazo inesperado

Y los lebrijanos, nuevamente a balón parado, sorprendieron al Xerez CD en el minuto 81, con poco tiempo para la reacción. Ángel botó un saque de esquina, Diego la tocó y Alberto la mandó dentro. 1-1. Jarro de agua fría y duro golpe para un equipo espeso.

Los minutos restantes fueron insuficientes para la reacción. No era la tarde de los azulinos y en los cuatro minutos de descuento prácticamente no se jugó. El punto era de oro para los de Galiano, que se han convertido en el 'matagigantes' de la segunda vuelta, supieron leer el partido, tener paciencia y aprovechar su oportunidad. El 'abc' del fútbol. Le plantaron cara al Recre, empataron en Utrera y Lucena y superaron al Córdoba B. Algo lleva el agua cuando la bendicen...