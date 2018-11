El Xerez CD necesita refrendar su mejoría frente a un firme Arcos

Nuevo examen importante para el Xerez CD en el Barbadillo frente a un firme Arcos (domingo, 12:00) en un derbi. La irregularidad azulina está marcando un primer tramo de competición en el que el Deportivo no ha cubierto las expectativas. Los xerecistas no están haciendo los deberes y necesitan ganar para no volver a meterse en zona de descenso, ya que les separa sólo un punto de sus rivales directos. Un nuevo revés les colocaría nuevamente al filo del abismo.

El XCD intentará encadenar por primera vez en el curso dos triunfos seguidos -hasta el momento sólo ha sumado tres y los tres en casa ante Salerm Puente Genil, Sevilla C y San Roque de Lepe- para iniciar la escalada y colocarse en la zona cómoda de la tabla. Ante el cuadro aurinegro realizó una buena primera parte y el objetivo es mantener continuidad en el juego para aspirar a mejores resultados.

En esta oportunidad, el objetivo no es fácil, ya que para ello tiene que asaltar el Barbadillo, un escenario en el que el Arcos ha cedido puntos pero sólo ha perdido un encuentro de los seis que ha disputado, concretamente ante el Xerez Deportivo FC por 2-1.

Nene Montero continúa sin poder sentarse en el banquillo y eso comienza ya a ser un problema para la plantilla. Los futbolistas necesitan al técnico cerca y el entrenador estar cerca de sus jugadores. Eli, entrenador de porteros azulino, tampoco podrá estar en el banco, ya que mañana cumplirá el último partido de sanción de los tres que le cayeron tras ser expulsado en La Juventud ante el Sevilla C.

El Deportivo vuelve a perder para esta cita por segunda jornada consecutiva a dos jugadores importantes, Carlos Sanjuán en el centro del campo y a Juan Benítez en ataque. El medio sigue recuperándose de un esguince en un dedo de un pie que se produjo en Los Barrios y el delantero estaba listo para volver pero en el entrenamiento de ayer se resintió de sus molestias en el tendón de Aquiles y finalmente no está en la lista de convocados. Por contra, sí lo está Dani Jurado, que se superado los problemas musculares que le obligaron a pedir el cambio el pasado domingo frente al San Roque.

Nene Montero tiene su sistema de juego definido (1-4-4-2) pero no así su once, ya que desde que llegó no ha repetido alineación. En esta oportunidad, todo hace indicar que también introducirá alguna modificación en el once buscando sorprender a la escuadra de Pepe Bermúdez.

De momento, en la lista no ha incluido por primera vez desde que llegó al uruguayo Bruno Montelongo y ha apostado por Juanma Aguilar. El resto de futbolistas son los mismos que sacaron adelante la cita ante los leperos por 2-1 en La Juventud.

En cuanto al once, Gonzalo y Naranjo luchan por el lateral derecho y la otra duda está en Parra o Chino Quirós. Si sale el centrocampista como el domingo pasado, Amin actuaría pegado a la banda y si lo hace Quirós, el jugador procedente del Alhaurín acompañaría a Pedro Carrión en punta.

Los azulinos se van a encontrar a un Arcos bastante motivado, que llega a la cita después de golear al Espeleño en su campo por 0-3 en un buen encuentro.

Pepe Bermúdez ha citado a todos los jugadores disponibles y realizará los descartes justo antes del inicio del choque. Cuenta con la baja de Lebrón, lesionado, y recupera a Germán, que no viajó a Espiel por culpa de la gripe.