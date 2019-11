El Xerez CD defiende que Brian Triviño se marcha para jugar en otro equipo

El Xerez CD hizo oficial el miércoles por la noche la marcha inesperada del delantero Brian Triviño de la entidad con un escueto comunicado en sus redes sociales, en el que asegura que el punta se despedía "por decisión propia y razones estrictamente personales" y ahora ha salido al paso de sus declaraciones.

El ya exjugador azulino ha explicado que se va porque no cobraba, que el dinero no le llegaba "ni para comer" y ha detallado que le han obligado a devolver la ropa y firmar una cláusula de penalización de 20 mil euros si firma por un club del Grupo X de Tercera División.

La versión del Xerez CD sobre la salida de Brian dista mucho de la ofrecida por el jugador. Fuentes de la entidad azulina aseguran que "lamentamos todo lo que ha sucedido, queríamos que Brian se quedase porque es un buen jugador pero él no ha querido y se marcha porque tiene otro equipo que le ofrece más".

Las mismas fuentes, añaden: "El martes se presentó en la secretaría con un familiar y dijo que se quería marchar porque no jugaba y no cobraba. Le ofrecimos soluciones y no las aceptó. El Xerez le debía 800 euros en el momento que se sienta en la mesa para decirnos que se marcha. Se le obliga a devolver la ropa y a firmar la cláusula de 20 mil euros porque rompe el contrato de forma unilateral y la penalización por eso estipulada en su contrato es de diez mil euros. Sin adeudarle tres mensualiades no está libre".

El club también hace alusión al comunicado del miércoles: "Se ha ido por voluntad propia y porque se lo hemos permitido, no queremos a nadie a disgusto. Se le han perdonado ocho mil euros si restamos lo que le debíamos y lo que tendría que haber abonado por romper el contrato. Siempre le hemos respetado y ayudado. De hecho, cuando llegó en verano estuvo viviendo en un hotel varias semanas y se lo pagó todo el club".