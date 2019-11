"Llegué al Xerez con mucha ilusión, tenía ganas de hacer las cosas bien en un club histórico como el Deportivo y lo he dado todo pero me marcho triste, decepcionado y muy tocado. El trato que he recibido ha sido vejatorio, es caótico, no tiene nombre. No me han pagado, he perdonado dos mensualidades, me han hecho devolver todo el material deportivo y me han obligado a firmar un documento en el que hay una cláusula de penalización de 20.000 euros si ficho por otro equipo del Grupo X". Con esas duras palabras resume Brian Triviño, ya su paso por el Xerez CD.

El delantero, máximo goleador del equipo con cuatro dianas, ha decidido marcharse del club por los problemas económicos y llegó a un acuerdo con la entidad el miércoles. El joven punta valenciano confiesa que "lo he pasado tremendamente mal. Era feliz en Jerez porque el vestuario es fantástico y el cuerpo técnico también, pero me he tenido que marchar por temas que no son deportivos. No podía aguantar más. La situación es la que es y todas las familias no tienen los mismos recursos. Hace tiempo que comenté en el club que no me llegaba el dinero para el día a día, me gasté todo lo que tenía ahorrado y tuve que pedir ayuda a mis compañeros".

Además, apunta: "Vivía en un piso con Edu Brenes y Yeray y ellos están igual que yo, aunque como son de Sevilla, están más de cerca de sus familias. Tenía que comer arroz y pollo porque no teníamos nada más en el frigorífico. Pedía dinero y siempre me decían que no tenían y me daban algo cuando entraba, eso sí que es verdad. Así no podía seguir porque además de comer, teníamos que pagar luz, agua...".

El martes, acompañado por un familiar, se reunió con representantes de la entidad, en una cita en la que se le ofrecieron soluciones pero ya llegó con la idea de marcharse. "No entiendo nada de lo que han hecho. Cuando me ofrecieron alternativas ya era tarde, no me puedo quedar aquí. Para poder irme, como he comento antes, tuve que entregar la ropa y la bolsa de deporte y firmar la cláusula de los veinte mil euros. Hay gente ahí que el club no merece".

Por último, le desea "lo mejor al Xerez por su afición, que es increíble y siempre me ha apoyado, y por mis compañeros y los entrenadores, que son fantásticos. Ojalá ganen el domingo y sigan mejorando para salvar la categoría".