Xerez CD-Cádiz CF, "una fiesta" catorce años después

El Xerez CD-Cádiz CF del próximo miércoles en Chapín (20:30) para conmemorar el 75 aniversario del Deportivo ha visto luz del próximo en la bodega González Byass. Representantes de la entidad azulina y de la amarilla, con los presidentes al frente, han brindado por "una fiesta del fútbol y han pedido a los aficionados que acudan al estadio para "disfrutar de sus equipos".

Frente a frente, una vez más dos escuadras que se han visto las caras en 59 oportunidades a lo largo de estos 75 años de historia, la última vez en el curso 07/08 en Segunda A. El cartel del encuentro, confeccionado por Jaime Benítez, integrante del gabinete de comunicación del club xerecista, hace un guiño a los jugadores más emblemáticos de ambas entidades. Rafa Verdú y Mágico González encabezan el elenco, secundados por Jesús Mendoza, Juanito Benítez, Cakic, Manolo Perdigones, Poyatos y Vicente Moreno por el lado azulino y Raúl López, Juan José 'Sandokán', Oli, Jon Garrido y Carmelo por parte amarilla.

Vizcaíno: "Esperamos que sea una fiesta del fútbol entre hermanos y a la altura de lo que merecen las dos entidades"

Manuel Vizcaíno, máximo dirigente amarillo, ha dado las gracias "al Xerez CD y a la ciudad de Jerez por acogernos" y ha subrayado que "para el Cádiz CF es un verdadero honor participar en este evento, que llevamos tiempo masticando. Nuestro calendario y los compromisos ligueros no nos lo ponen fácil, pero al final hemos sido capaces de encajar este partido, que nos hacía mucha ilusión disputar para rememorar esa sana rivalidad y ayudar a un equipo hermano. Queremos potenciar esos lazos y extender la mano como hacemos con cualquier equipo de la provincia".

Además, resaltó: "Aquí están representados dos de los equipos más antiguos, pero la provincia tiene muchos clubes con un potencial infravalorado a lo largo de la historia y el Cádiz está a disposición de cualquier equipo para colaborar con todos y para nutrirse mientras estemos en la élite, en la que pensamos seguir durante los próximos cincuenta años. Nuestra intención también es nutrirnos de gente de la provincia para dar más valor a la marca Cádiz que todos representamos. Esperamos que sea una fiesta del fútbol entre hermanos y a la altura de lo que merecen las dos entidades. Espero que disfrutemos todos y demos un ejemplo de lo que significa la provincia de Cádiz y las ciudades de Jerez y Cádiz con respecto a como se vive el fútbol. Aficiones centenarias o casi centenarias saben perfectamente lo que significa este partido y tanto los que somos de Jerez como los que somos de Cádiz estaremos a la altura".

Lejos quedan los enfrentamientos de máxima rivalidad de hace décadas. Desde Cádiz, la situación en la que se encuentra el Xerez CD se sigue "con interés. Esta situación hay que analizarla desde dos puntos de vista, uno para que se reflexione porque no es normal que una ciudad tan grande e importante como Jerez no tenga un equipo en la élite. Esa es la primera reflexión que hay que hacer cuando se tienen todos los mimbres. Y por otro lado, que el Cádiz, sin ser ejemplo de nada, demuestra como sabiendo de dónde se viene, respetando su historia, se pueden conseguir las cosas con trabajo. Nosotros venimos con la humildad de no echar una mano al equipo pobre, venimos a jugar un partido de fútbol de tú a tú con un equipo hermano. No venimos a dar lecciones de nada, venimos a apoyar el fútbol en una ciudad, que es mi ciudad, para poner un granito de arena para que Jerez tenga un equipo en la élite en el menor tiempo posible".

Juan Luis Gil: "Me gustaría que hubiese mucho respeto y que todos acudamos al estadio a divertirnos"

Por su parte, Juan Luis Gil, mandatario del Deportivo, agradeció a González Byass la cesión de las instalaciones y al Cádiz que "haya aceptado la invitación. Para nosotros, no hay mejor partido en nuestro aniversario que este ante nuestro rival entre comillas histórico, que ha sido el Cádiz Club de Fútbol".

El presidente azulino quiso hacer también un llamamiento a la concordia. "Me gustaría recalcar que el encuentro fuese una fiesta del fútbol, que todo el mundo tuviese en su mente que el Cádiz ha puesto mucho de su parte para venir a jugar a Chapín. Me gustaría que hubiese mucho respeto y que todo el mundo que acuda a ver el partido lo haga para divertirse, pasárselo bien y para disfrutar de su equipo".