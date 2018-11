Ezequiel repite con el Xerez CD el gol que le hizo al Arcos hace tres temporadas

Para el lateral está siendo un año "atípico, en mi situación es un poco complicado porque no estoy acostumbrado a entrenar tan tarde, a las nueve o diez de la noche, llegando a casa muy tarde. Pero bueno, es Tercera, hay que intentar adaptarse y hay que intentar hacernos fuertes entre nosotros para que estas cosas no nos afecten demasiado", señalaba.

Ezequiel narra así el tanto de la victoria azulina: "Llevaba ya como diez o quince minutos viendo que el portero se adelantaba mucho y en alguna que otra jugada quería pegarle pero no se daba la situación, siempre tenía a algún rival cerca. Hasta que en la última jugada corto el pase, veo al portero adelantado y es de estas veces que uno no se las piensa, tiro y que sea lo que Dios quiera. Me considero un futbolista que tiene un buen golpeo de balón, vi al portero y probé. Suerte que entró porque hay muchas que también se van fuera".

La Prórroga

Pepe Bermúdez: "No contábamos con esa genialidad"

Pepe Bermúdez, técnico del Arcos, consideró que su equipo mereció puntuar frente al Xerez CD y se acordó del partido de hace tres temporadas en Sanlúcar: "Tengo que felicitar a Ezequiel porque ese gol no se hace todos los días aunque a mí me hizo uno igual con el Sanluqueño mi año aquí. No me queda otra que felicitar al Xerez y nosotros seguir. Hemos competido ante un muy buen rival, se nota la mano de su entrenador, el Xerez está muy bien trabajado".

Respecto al gol, quitó la responsabilidad a Isi y se la echó sobre sí: "Iba muy bien pegada. Isi está un poco adelantado pero el gol es culpa mía porque yo hago jugar a mis porteros adelantados para que estén atentos a esos pases a la espalda de los centrales. Si llega uno y te lo mete por la escuadra... Creo que no puede hacer nada, el balón va muy bien tocado y muy bien dirigido. Es más acierto de Ezequiel para mí. No contábamos con esa genialidad".