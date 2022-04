Empate con polémica en Chapín (1-1)

Polémica en Chapín. Un penalti más que riguroso de David Léon transformado por Álvaro Rivero en el último minuto del descuento aplaza la fiesta del Deportivo. Xerez CD y Gerena empatan a uno en un partido serio de los azulinos, en el que el equipo de Fajardo es mejor que su rival, perdona y se ahoga en la orilla, cuando ya la grada celebraba su clasificación matemática para el 'play-off' de ascenso. Joselillo adelantó al cuadro xerecista en el inicio del segundo tiempo y las tablas, en el último suspiro con una acción digna de VAR.

Cuando el árbitro señaló el final, impresionante tangana entre jugadores y cuerpo técnicos de uno y otro equipo, ante un colegiado que abandonó el terreno de juego escoltado por la Polícia antes de que la retirada de ambas esscuadras. Los antidisturbios impidieron que algunos aficionados saltasen al campo.

Antes de todo eso, Fajardo, de salida, apostó por todo lo que tenía, y sorprendió la ausencia de Juanca en la lista y en el once, al no superar sus molestias. Por contra, sí que pudo salir de inicio David León una vez superado el edema en la tibia que se produjo ante el Cabecense al recibir una dura entrada de Bucarat. El resto de la defensa fue la habitual y Rodri adelantó su posición a la medular para acompañar a Álex Colorado. Joselillo también fue titular en esta oportunidad con Iván Navarro en la otra banda con Borja y Óscar como jugadores más adelantados.

Había ganas de fútbol en Chapín y el partido arrancó con una grada entregada cantando el himno a capela y con palmas por bulerías. La primera aproximación fue rojinegra en una acción a balón parado, Abel botó un córner y lo remató de cabeza por encima del larguero Liébanas (3').

Ocasiones

La réplica azulina llegó a los seite minutos, con un centro de Joselillo que no pudo rematar Óscar en el área pequeña (8') y en la misma jugada, tras el rechace de la defensa, los xerecistas reclamaron manos dentro del área. Justo después, el balón acabó en saque de equina tras dos bonitos recortes de Iván Navarro, y el córner lanzado por Joselito lo cabeceó Rodri y lo sacó la defensa (15').

Ninguno de los dos equipos querían correr riesgos por lo mucho que había en juego, no tenían prisas por abrir la lata en un choque táctico y el crono avanzava lento, aunque el Deportivo no le perdía la cara a Fermín y era mejor y el Gerena, a la contra, enseñaba las garras. A los 23 minutos, Álvaro Rivero le pegó desde la frontal del área, el balón pegó en un defensa y el córner lo remató Álvaro Pérez por encima del larguero. Y sueprada la media hora, Antonio Sánchez, totalmente solo casi en el punto de penalti, perdonó el 0-1 en la acción más clara para su equipo. Lento, mandó el balón ajustado al palo izquierdo del portal defendido por Marc Vito.

El partido se abría. Iván Navarro intentaba poner la magia y, tras una bonita acción personal, se le hizo de noche y no pudo culminar ni con un buen pase ni con un buen disparo (34'). La grada empujaba como nunca.

Joselillo abre la lata

Y el segundo acto arrancó con un Deportivo con una velocidad más y de la mejor manera posible para los intereses azulinos. Una gran jugada de David León por dentro la aprovechó de cine Joselillo para abrir la lata con un tiro sensacional ante el que no pudo hacer nada Fermín. 1-0. Minuto 47. Lo más complicado ya estaba hecho.

Con el gol, el Xerez CD se creció y comenzó a dominar a su rival. David León, en el 56', no hizo el 2-0 de milagro. Fermín metió la manopla arriba para mandar a córner su potente lanzamiento. Juan Ramón no lo veía claro y realizó un doble cambio buscando enderezar el rumbo de un equipo con mucho potencial pero que no sabía ni podía explotarlo.

Doble ocasión

A la hora de partido, doble ocasión para sentenciar. Óscar se plantó ante el meta visitante y respondió con una buena parada, el rechace le cayó a Iván Navarro y tampoco acertó... Joselillo tampoco pudo culminar un tercer despeje.

El Gerena, sin arriesgar demasiado, casi anota el empate con un trallazo de Álvaro que repondió Marc Vito con un paradón abajo. Tiró de reflejos para tocar con la manopla lo justo y desviar el balón a córner (71').

Los rojinegros, con todo perdido, buscaban la reacción y al Deportivo le tocó apretar los dientes y sufrir porque no acertaba a concertar las oportunidades que se le presentaron. Óscar no concretó en el 75'.

La fiesta estaba montada, pero el destino iba a ser cruel con un equipo que se había trabajado los tres puntos. A instancias del asistente de Tribuna, el granadino Ortiz Alcalá consideró pena máxima una acción de David León. Chapín explotó de ira. La acción era más que rigurosa. Álvaro Rivero transformó el penalti y la Policía tuvo que intervenir para evitar que algunos aficionados saltasen al campo, mientras jugadores y técnicos de uno y otro equipo se enzarzaban en una gran pelea.