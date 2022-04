"Hay que ser autocríticos, el penalti está ahí, pero debimos matar antes el partido"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, no podía ocultar su enfado al término del encuentro. Lamentó la acción del penalti, pero se mostró autocrítico con su equipo y aseguró que "debimos matar el partido mucho antes, tuvimos ocasiones para ello", se quejó de un penalti no señalado a Borja, se muestra optimista y pide apoyo a la afición en el encuentro del jueves ante el Sevilla C.

–¿Qué sensación le queda con el final del partido?

–Se nos han escapado dos puntos. En la primera parte, ellos hicieron un cambio de sistema y apostaron por jugar con tres centrales y con 3-5-2 coloraron a Rivero cerca de Antonio Sánchez arriba para que le ayudara. Lo controlamos medio bien, con balón les hicimos sufrir y sin él, nos complicaban algo. En la segunda mitad, salimos muy bien, el equipo dio un pasito hacia adelante y arreglamos el tema de la presión. Llegó el gol, nos pusimos por delante y tuvimos cuatro o cinco oportunidades muy claras que no se pueden fallar para lograr el objetivo. Al final, llegó la jugada del penalti y nos vamos con esa sensación de haberlo tenido muy cerca, hay que esperar cuatro días más.

–¿Cómo ha vio la jugada del penalti?

–Más que la jugada del penalti, que la dejo para los demás, analizo otros aspectos. Igual de valiente hay que ser para pitar un penalti en el minuto 94 que antes para pitar el que le hicieron a Borja, que fue clarísimo. La mano puede estar más o menos separada, pero es que a Borja lo agarran de forma clara. El penalti a favor del Gerena lo pita el línea y también debió pitar el de Borja. De todos modos, también tengo que ser autocrítico, tendríamos que haber hecho el 2-0, no podemos fallar tanto. En la jugada en la que llega el penalti en el minuto 94 teníamos nosotros el balón después de ganarlo en una segunda jugada y no lo podemos perder. No teníamos que haberle dado esa opción al Gerena de meter el balón en el área más allá del penalti. Las imágenes están ahí y que cada uno las interprete como crea oportuno. Hay que hacer antes el 2-0 y en el 94 y medio no puede llegar el penalti, tienen que pasar otras cosas. Toca aprender de los errores.

–No se ha logrado el objetivo, pero está un punto más cerca...

–No podemos hablar de las cosas hasta que no se consiguen. Falta una jornada menos, seguimos con cuatro puntos de diferencia y falta una jornada menos, pero hay que sumar dos puntos o más, claro. Seguimos dependiendo de nosotros y ahora hay que ir al campo del Sevilla y ganar para estar dentro. Si no puede ser así, tendremos que sufrir hasta el último momento. Seguimos tercero y de los cuatro equipos que tenemos opciones, somos los que mejor lo tenemos. No podemos quedarnos con esa última jornada para que se convierta en algo negativo.

"La Ciudad Deportiva se tiene que quedar pequeña para que nos tengan que meter en el Jesús Navas"

–Una pena el empate con la afición entregada...

–Eso es lo que más pena me da. Hemos sufrido mucho esta temporada y la afición, con nosotros. Nos hubiese gustado ofrecerle este regalo. Estuvimos cerca y no pudo ser. Me quedo con lo que dije el primer día, hemos empatado, pero se habrán ido identificados con su equipo porque lo da todo, se deja el alma hasta el último minuto. Lo importante es que la gente se ha ido contenta, ojalá podamos premiarla el jueves en la Ciudad Deportiva del Sevilla, que se quedará pequeña para nuestra afición.

–¿Qué mensaje se le puede lanzar a la grada en estos momentos?

–Se lo he dicho a mis jugadores, se lo digo a la afición y a todo el mundo. Lo acabo de comentar, vamos terceros y el objetivo está ahí. Quedan seis puntos, tenemos que sumar dos y queremos ganar en el campo del Sevilla para no llegar a la última jornada sin hacer los deberes. Insisto, la Ciudad Deportiva se tiene que quedar pequeña para que nos tengan que meter en el Jesús Navas, como hicieron con el Recreativo de Huelva. Tenemos que darle lo que esta vez no hemos podido, este equipo da mucho, nos quedamos a un minuto de lograrlo.

–¿Es optimista?

–Totalmente. Viendo a mis jugadores tengo que serlo. Ha sido superior a un equipo que es de los favoritos, que se reforzó en enero a base de talonario y que aspira a todo. Tenemos cerca el objetivo y le sacamos cuatro puntos al Gerena, sólo hay que preguntarles a ellos si se cambiaban por nosotros. Soy positivo, pero me queda la pena de no haber cerrado el partido, ahí hay que seguir mejorando.